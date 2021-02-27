КПРФ в Сибири переходит на сторону Навального

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Губернаторы российских регионов должны препятствовать разгону несанкционированных акций.

Об этом на пресс-конференции в Иркутске заявил экс-губернатор области член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Губернатор может по-разному себя повести. В зависимости от его характера, его желания быть вовлеченным в процесс. Он может стоять в стороне. Совсем. Ничего не делая, ничего не говоря. Эта система вертикальная может работать без него. Учитывая, что это акция общефедеральная, то по велению правоохранительных органов в любом случае спускаются определённые приказы и инструкции, но губернатор мог бы вмешаться. Сказать, что я на своей территории порядок гарантирую, и я хотел бы, чтобы у меня была, так сказать, более демократическая обстановка, чем у многих других.

Как я это делал неоднократно. Неоднократно, потому что и советы разные, и рекомендации были, этого убрать, этого запретить, этого проконтролировать, этого ограничить, этому хвост прижать, извините за выражение, вот. Поэтому если губернатор бы взял на себя ответственность. Сказал бы «ребята, давайте не будем выводить так называемых в кавычках «космонавтов».

Для того, чтобы ограничить действия силовых структур, надо брать на себя ответственность. Если бы губернатор сказал, что я беру на себя ответственность, пусть люди выходят и заявляют, скандируют, говорят. Тогда и правоохранительные органы, я думаю, с удовольствием бы сняли с себя эту ответственность, переложив на губернатора», – сказал Левченко.

По его словам ОМОН впервые был использован в Иркутской области во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

«Впервые использовали эту службу против мирных людей. Я больше, чем уверен, что у сибиряков, привыкших ходить по своей земле свободно, такие ограничения вызовут возмущение. Мы имеем право ходить по своей земле в тех местах, которые являются публичными», – сказал Левченко.

Ранее Левченко высоко оценил «расследовательскую» деятельность Навального.

Сын Левченко был задержан в сентябре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В региональном обкоме КПРФ тогда заявили о политических мотивах ареста.

Отставка Левченко старшего с поста губернатора в конце 2019 года также считается в КПРФ политически мотивированной. Он подал заявление об увольнении после того, как по федеральным каналам было рассказано о его незаконной охоте на медведя, спящего в берлоге. Левченко считался одним из возможных преемников лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Сам Зюганов, выступая в Госдуме РФ, резко осудил действия Навального, назвав его «трезвым Ельциным».

Ранее в поддержку Навального высказался еще один иркутский коммунист – бывший сенатор Вячеслав Мархаев.