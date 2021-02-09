КПРФ все теснее смыкается с Навальным

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Скандальный депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, который вчера был оштрафован за участие в акции в поддержку криминального блогера Алексея Навального, дал интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Он отчаянно пытался понравиться и ведущим, которые над ним издевались, и аудитории, враждебной коммунистическим идеям, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Свое появление на несанкционированной акции Бондаренко объяснил тем, что хотел помешать «чтобы людей пытали, пакеты на голову надевали, били током». И при этом ушел от ответа на вопрос, нужно ли восстанавливать памятник Дзержинскому на Лубянке в Москве.

«Путин – это самая мерзкая, самая отвратительная форма диктатуры сверхбогатых людей, которая только может быть», – заявил Бондаренко.

Он намерен и впредь посещать акции в поддержку Навального и рассчитывает использовать материалы его «расследований» против спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Бондаренко намерен выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму на том же округе, что и Володин.

«Вы приводили Алексея Навального. В том числе и по Володину он как-то проходился. Будем это изучать, обобщать, рассказывать избирателям. Я всегда говорил, что несмотря на наши идеологические разногласия с Алексеем Навальным и разные взгляды на будущее устройство и перспективы России, то, что он делает в части коррупционных расследований – это очень круто», – сказал Бондаренко.

Он ушел от ответа на вопрос будет ли КПРФ переизбирать Геннадия Зюганова в качестве председателя ЦК, зато рассыпался в комплиментах в адрес лидера московских коммунистов Валерия Рашкина, которого считают основным претендентом на место Зюганова. Рашкин, как Бондаренко, отпускал комплименты в адрес Навального на сайте того же «Эха Москвы».

Инцидент с Бондаренко поставил Зюганова в сложное положение. Лидер КПРФ резко высказывался по поводу Навального, а теперь он вынужден защищать члена партии, который поддерживает криминального блогера.

Однако наблюдатели уверены – радикальное крыло в коммунистической партии сметет своего престарелого лидера.

«Думаю, начался “трансфер” власти в КПРФ. Зюганов в большой опасности. Но, судя по его психологическим особенностям лидера коммунистов, “трансфер” пройдёт мягко», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин.

«И то верно. Геннадий Андреевич милейшей души человек. Не борец», – ответил ему журналист Максим Кононенко.