КПРФ вступает в борьбу за «историчность» Дня народного единства

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День народного единства должен отмечаться 7 ноября – вместе с годовщиной Великой октябрьской социалистической революции.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 ноября новодельный праздник у нас – День народного единства. Хотя, с точки зрения истории 4 числа освободили только Китай-город. Кремль был освобожден 7 ноября. Здесь лукавство. Хотели помирить, на самом деле поссорили», – сказал Коломейцев.

Он заявил, что фракция КПРФ будет настаивать на сохранении исторической правды и в этом.

«Хотите помирить – сделайте 7-е всенародным праздником, и празднуйте окончание великой Смуты 1612-го года. Другие будут праздновать 7 ноября 1917 года. Это будет сближать ближе и учить подрастающее поколение правильным праздникам, а не придуманным», – заявил Коломейцев.