КПРФ выступила в защиту Навального в Госдуме

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает правовым нарушением то, что в России не было возбуждено уголовное дело «по факту отравления» блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом он заявил сегодня с трибуны российского парламента, выступая от имени фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние годы в интернете и других СМИ появляются материалы гражданина Навального о злоупотреблениях и коррупции федерального уровня. На протяжении осени прошлого года интернет и СМИ были переполнены информацией о покушении на жизнь Навального. О факте отравления помимо самого Навального и его соратников сообщали правительство Германии, эксперты из Франции и Швеции, организации по запрещению химического оружия и другие. Сам Навальный в одной из передач назвал фамилии сотрудников спецслужб, которых он считал соучастниками отравления.

Тем не менее, уголовное дело по упомянутым сообщениям не возбуждено. Лица, которых Навальный называет виновными в злоупотреблениях, не наказаны. Навальный ни к каким формам ответственности за предполагаемую клевету в отношении конкретных лиц и президента не привлечен», – сказал Синельщиков.

Ему возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно, что за этим стоят спецслужбы других стран. Было там отравление, не было – никто до сих пор не предоставил ни биологические материалы, ни формулы отравляющих веществ, а требуют возбудить уголовное дело. Вы профессиональный юрист должны понимать, по каким фактам. Навального за клевету надо привлекать. А говорить, что ему не уделяют внимание, нельзя», – сказал Володин.