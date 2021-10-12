КПРФ Зюганова отреклась от протестов и заполучила 5 комитетов в Госдуме

12.10.2021 20:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Первое заседание нового созыва Госдумы РФ прошло сегодня в Москве. Сочувствующий Навальному Левый Фронт Удальцова решил отметить это политическое событие, выставив перед зданием парламента одиночные пикеты протеста против электронного голосования. Участники держали плакаты: «Требуем отменить итоги ДЭГ!», «Долой кандидатов-ДЭГенератов!», «Нам нужны честные выборы!», «ДЭГ = убийство выборов!», «ДЭГ = майдан!».

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Примечательно, что для левых активистов их стояние обошлось без последствий, а вот либерального художника Федора Калинина полиция задержала. Он проводил акцию «Взвешивание депутатов», предлагая народным избранникам взвеситься «до и после».

Такие двойные стандарты объясняются видимо тем, что между Кремлем и КПРФ, под эгидой которой шел на выборы Левый Фронт, произошло замирение. Страшные угрозы устроить майдан и «не забыть, не простить» якобы украденные у коммунистов посредством электронного голосования выборы сошли, как лужи после летней грозы.

На первом заседании парламента намеки на недовольство КПРФ мог рассмотреть только очень пристальный наблюдатель. В самом начале одна из членов временного президиума Светлана Савицкая поздравила депутатов, «честно выигравших выборы», сделав ударение на слове «честно».

«На Дальнем Востоке мы вместе с «Единой Россией» получили равновеликий результат. Нас активно поддержала Якутия, крупнейшие промышленные центры Сибири, Урала. Да и в Москве имеем равновеликий результат: 29 на 30%», – миролюбиво заявил с трибуны лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Подвох здесь в результатах коммунистов в Москве: на самом деле они взяли менее 23%. Загадка для знатоков и умельцев – мгновенно верифицировать информацию в интернете.

Так же мирно депутат от КПРФ Николай Коломейцев помянул своих задержанных полицией однопартийцев. Никаких заявлений про «массовые репрессии», о которых любит кричать его коллега Валерий Рашкин, устраивавший насанкционированные митинги, за участие в которых пострадали рядовые коммунисты.

Рубануть правду-матку пришлось выдвинутому в спикеры (чтобы избрание Вячеслава Володина на было безальтернативным) коммунисту Дмитрию Новикову. Но и он хитро вывернулся из непростого положения и возложил вину за электронное голосование почему-то на главного редактора либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

«КПРФ выразила недоверие электронному голосованию. Результаты по Москве показывают: дистант выборы убивает. Шесть наших товарищей уверенно побеждали в столичных одномандатных округах по итогам ручного подсчета. После дистанта ни один из них уже не проходил. Господин Венедиктов на заседании ЦИК дошел до края: оказывается в пользу ДЭГ говорит то, что молодой парень выиграл квартиру в Москве. Это вообще что?! Подкуп избирателей выдается за достижение?», – грозно вопрошал с трибуны Новиков.

В итоге он ограничился предложением создать депутатскую комиссию, которая «исследует и оценит» итоги выборов.

Усмирение коммунистов объясняется очень просто: им выделили председательство в 5 парламентских комитетах. Это больше, чем им полагается с учетом набранных мест. Как пояснил старый-новый спикер Госдумы Вячеслав Володин, «Едина Россия» сознательно поступилась причитающимися ей комитетами. Это было сделано специально, чтобы «оппозиционные партии больше участвовали в политической жизни страны».

«Может быть, мне это голосов не добавит, но все равно скажу. Мы все, независимо от партии, которую мы представляем, — высший законодательный орган. Нельзя, будучи во власти, быть ей же в оппозиции. Мы должны понимать ответственность. А у нас как: ты депутат, у тебя статус, но при этом я ни за что не отвечаю. Одна зарплата у членов «Единой России» и членов других фракций. Одни возможности у всех. Нам надо эту ответственность чувствовать», – сказал Володин.

Коммунисты, получив желанные посты, отличились, назначив председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей – депутата от КПРФ Нину Останину. Проблема в том, что эта депутат фигурировала в скандале отнюдь не семейного свойства. Она стала широко известна весной, когда в интернет попала картотека одного из косметических салонов Москвы. Неожиданно выяснилось, что 65-летняя коммунистка ради молодого любовника заказала там экзотическую процедуру по отбеливанию ануса.

Политолог Алексей Мухин считает, «что нынешнему руководству Гос.Думы был дан своеобразный карт-бланш на исполнение программ парламентских партий и работа будет выполнена». Поэтому, наверное коммунистам и разрешили такое экзотическое назначение.