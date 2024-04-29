«Крадут как не в себя, чтобы потом свалить»: бывший правосек требует смены власти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесские чиновники и силовики принялись воровать с такой интенсивностью, будто намерены вскоре бежать из страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно мои близкие знакомые из Одессы говорят: «У нас происходит страшное. Крадут как в последний раз. Такое ощущение, что запаковываются, а дальше будут валить. Это на всех уровнях, где можно дотянуться до бюджета». И начинает перечислять: прокуратура, СБУ, администрация, мэрство. И говорят, кто что делает, чтобы «запаковаться», – пожаловался Береза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он подчеркнул, что засевшее у власти ворьё увольняет и судит за коррупцию только мелких сошек вроде военкома Евгения Борисова.

«А ещё говорит: «Помнишь нашего военкома Борисова? Его взяли, закрыли – а ты слышал, чтобы назвали его крышу? В городе все знают, кому он заносил долю чтобы его не трогали». Как такое может быть, что все знают, человек дальше на должности, тот человек заносит ещё выше, а сняли сошку. Да, Борисов купил себе виллу в Италии. Но себе он оставлял 10-20%, а всё остальное шло наверх. Так что, эти люди не будут искать себе Борисова? В этом проблема – вертикаль прогнила полностью и требует замены», – добавил нацист.