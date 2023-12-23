Крадут миллиардами: «Золотая лихорадка» в Минобороны

Возмутившего даже США казнокрада Резникова во главе украинского Минобороны нет уже несколько месяцев как, однако коррупции в оборонном ведомстве Незалежной меньше не стало.

Правда, прибытие на берега Днепра американских ревизоров дало свои плоды в том смысле, что СБУ и прочие спецслужбы получили хорошего ускоряющего пенделя и теперь усиленно роют носом землю в поисках потенциальных ворюг, доказывая свою полезность и нужность заокеанским спонсорам. Мол, не даром хлеб едят. Ведь, зарплаты «Избушке» так же, как и другим украинским силовикам, на 80 % идут из американских Фредов – у самой Украины бюджетный приход вдвое меньше расхода.

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То есть, какая-никакая, но борьба с коррупцией на Украине все же идет. И ничего, что она больше напоминает попытку латания дырявого мешка, который всякий раз рвется в другом месте. Главное ведь процесс, а не результат. А теперь цифры.

В четвертом квартале уходящего года внутренний аудит Минобороны Украины выявил финансовые нарушения на сумму свыше 10 миллиардов гривен ($270 млн).

Как сообщил замглавы ведомства Юрий Джигир, по результатам проверок к материальной и дисциплинарной ответственности привлекли свыше 300 человек. Заместитель министра также отметил, что ведомство обновляет систему закупок по принципам программы НАТО.

А тем временем СБУ отчиталась о победном вскрытии очередной коррупционной зрады. СБУ «при содействии министра обороны Украины» обнаружила попытку хищения 1,5 млрд грн на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ. В результате ликвидации коррупционной схемы в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с этим же производителем. Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако задержанный ныне чиновник, как сказано в релизе СБУ «пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером». Более того, «после пролонгации старого договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем».

СБУ добавляет, что «в ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность». Сейчас чиновник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия по возвращению в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд. грн.

Помимо нынешних умеровских чиновников «трясут» на предмет выявления всего нажитого честным трудом и их предшественников – из обоймы Резникова. Так, следователи и военные контрразведчики уличили бывшего замминистра обороны Украины,занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы и его сообщника – бывшего и.о директора Департамента государственных закупок Министерства обороны в растрате почти 1 млрд грн государственных средств.

Именно на такую сумму чиновник в 2022 году, «вступив в сговор со своими подчиненными» закупил у частной компании для ВСУ некачественную военную форму. Следствием было установлено, что военные не могут использовать эту форму, по причине непригодности к ношению в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий. Но зато «нужные люди» распилили между собой целый ярд. И это, отметим, произошло в первый год войны. Обеим делягам теперь грозит 12 лет с конфискацией.

Приведенные факты – это лишь малая часть того, что успели нарыть в «Избушке», раскапывая минобороновский Клондайк. Масштабы воровства потрясают воображение – с учетом того, что дело происходит не где-нибудь в Штатах или даже в России, чей оборонный бюджет в 12 раз превосходит украинский, а в бедной стране, воюющей на заемные средства.

Единственный вопрос, который не может не возникнуть в связи с этим в головах у сторонних наблюдателей: как они при всем при этом до сих пор умудрились не проиграть? Впрочем, то ли еще будет.