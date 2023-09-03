«Крайне опасная тенденция» – в Киеве обвинили Зе-власть в пассивном иждивении

Вадим Москаленко.  
03.09.2023 13:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Киевское руководство не думает, за счёт чего Украина будет существовать в будущем – верхушку Зе-режима заботит только освоение сиюминутной западной помощи.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не думает, за счёт чего Украина будет существовать в будущем – верхушку...

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Ведущий усомнился, хватит ли Украине газа и угля на предстоящую зиму.

«В этом году, как и в прошлом, основные надежды что «заграница нам поможет». К сожалению, война обострила иждивенческие настроения в украинских элитах.

Мы на протяжении 32 лет были иждивенцами, потому что наша идеология какая была: «Придём в Европейский союз, и там и отдохнём, там нас накормят и оденут. В ЕС будет рай, главное дождаться, когда нас туда примут». Вот такая была позиция, что не мы станем вровень с ЕС, и будем вести диалог как равные, а что главное дождаться», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что во время войны с Россией тяга к дармовым ресурсам среди киевских элит только выросла, и это может погубить Украину.

«И во время войны это иждивенчество прекратилось в некий мейнстрим: «Запад нам должен помочь, Запад нас не оставит, Запад нас не бросит в беде, нагреет, накормит», и прочее.

Это крайне опасная позиция, пора от неё избавляться. Пора думать, что мы можем сделать сами для себя, как можем помочь Украине, где можем отыскать ресурсы», – резюмировал политолог.

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