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Forbes пишет, что Украина перебросила на Покровское направление одну из наступательных бригад ВСУ с целью затормозить российское наступление.

«Отчаянно желая укрепить украинскую оборону вокруг Покровска, города с довоенным населением 60 000 человек и важного логистического узла в 25 милях к западу от руин Авдеевки на востоке Украины, Украинская национальная гвардия развернула одну из своих немногих наступательных бригад — бригаду «Кара-Даг», – пишет издание.

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По данным издания численность этой бригады составляет около 2000 человек. Ранее она воевала на юге Украины. Отмечается, что перемещение бригады на незнакомое ей поле боя на востоке подчеркивает остроту проблем Украины между Авдеевкой и Покровском.

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После разгрома в середине февраля украинского гарнизона в Авдеевке, испытывавшего нехватку боеприпасов после жестокой пятимесячной осады, российские бригады и полки неуклонно продвигаются к Покровску.

«Основа логистики Украины в Донецкой области находится под угрозой», — пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight . Покровск «стал ключевым узлом доставки и железнодорожным распределительным узлом, облегчающим снабжение украинских сил через широкую линию фронта».

«Когда в августе российское наступление ускорилось, генеральный штаб в Киеве наконец-то что-то сделал. Он отправил подкрепления на Покровское направление, чтобы присоединиться к полудюжине механизированных, воздушно-штурмовых и бригад национальной гвардии, которые уже находились в этом секторе», — сообщает издание.

«Бригада Кара-Даг – среди этих свежих сил. Сформированная в 2014 году, несколько раз реорганизованная, пролитая кровью в боях в 2022 году и затем усиленная дополнительным тяжелым вооружением, включая танки Т-64, бригада Кара-Даг является представителем наступательных бригад национальной гвардии. Обычно это военизированные полицейские силы, но военные обстоятельства вынудили бригаду сражаться как армейская бригада», – обьясняет Forbes.

На сайте украинской Национальной гвардии добровольцам сообщается, что они смогут выбирать, в какой части страны они будут нести службу. Это могло быть возможно в менее хаотичный период 29-месячной широкомасштабной войны, когда бригады Национальной гвардии, как правило, воевали только в одном регионе, – отмечает издание.

Бригада «Кара-Даг» — южная бригада. Она сражалась к северу от города Мелитополя в первые дни более масштабной войны и в основном оставалась в том же районе в течение двух лет. Но «мы гарантируем боевые столкновения на линии фронта», — обещает Национальная гвардия новобранцам на своем веб-сайте , — и по мере того, как более масштабная война вступает в третий год, самые тяжелые бои идут на востоке.

«Но отправка бригады «Кара-Даг» не остановила российское наступление. И некоторые российские наблюдатели задаются вопросом, где же остальные резервы Украины. Конечно, многие украинские войска, которые еще не занимали какие-то траншеи где-то, присоединились к неожиданному вторжению Украины в Курскую область России», – замечают авторы.

Тем не менее, по их выкладкам, прямо сейчас где-то на Украине должно быть несколько не задействованных бригад из общей численности сухопутных боевых сил около 100 бригад.

«Мы знаем, что украинские вооруженные силы все еще имеют несколько относительно нетронутых и хорошо оснащенных подразделений в резерве, около пяти бригад», — цитирует издание российского публициста Евгения Норина.

Почему Украина не бросает эти силы в Покровск, чтобы спасти жизненно важные линии снабжения города? «Это может означать две вещи», — написал Норин. «Они планируют развернуть их в другом месте и стремятся добиться какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет».

Этим местом, по мнению авторов материала, может быть Курск, где украинское вторжение идет уже четвертую неделю и не показывает никаких признаков остановки.

«Наращивая силы в Курске и удерживая их в Покровске, украинские лидеры делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для исхода войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра», – предупреждает издание.