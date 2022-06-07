«Кракен» заманивает новобранцев вундервафлей и несёт потери

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Судя по всему, добровольцы, желающие пополнить ряды нацистских батальонов «Азов-Харьков» и «Кракен» – в Харькове кончились.

Между тем личный состав карательных подразделений в последнее время несёт большие потери и поэтому остро нуждается в пополнении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Денацификации способствует работа высокоточного российского оружия, удачно поражающего гнезда разного вида «кракенов» как в Харькове, так и на территории области.

Так, 4 июня стало известно о попадании ракеты «Искандер» по загородной базе футбольного клуба «Металлист».

«Искандер» стоимостью 6,5 млн долл разрушил базу «Металлиста» в Высоком, на которой до войны тренировались 700 детей. К счастью, никто не пострадал», – сокрушается харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, вечный спонсор и покровитель националистических партий и организаций, начиная с «Нашей Украины» Виктора Ющенко времён оранжевого майдана.

Ракетный удар по базе Сапронов объясняет местью за то, что «Россию выгнали со всех еврокубков, футбольных соревнований и чемпионата Мира – 2022».

Между тем, в Харькове выбор цели войсками РФ никого не удивляет. Как не удивило и заявление главы военной администрации Синегубова о попадании по стадиону «Металлист» в областном центре (впрочем, гауляйтер, как говорят, ошибся). Именно из ультрас Металлиста задолго до киевского госпереворота сформировались националистические бандгруппировки. Впоследствии фанаты футбольного клуба стали ядром харьковского десанта в Одессу во время событий 2 мая 2014 года.

Не всем известно, что третьего мая земляки-антифашисты готовили выродкам «теплую» встречу на Южном вокзале в Харькове. Избежать расправы мерзавцам помог владелец клуба Александр Ярославский. Их высадили из поезда на полустанке и увезли на автобусах в надежное место.

Именно из ультрас Металлиста был сформирован так называемый «Схидный корпус». Один из его лидеров, Анатолий Сидоренко, недавно возглавил харьковское подразделение «ССО Азов» – тот же печально известный «Азов», с теми же принципами отбора, но с новой эмблемой. Вольфгангель в угоду Европе заменили на стилизованный тризуб.

Следует отметить, что друг нацистов Сапронов является владельцем расположенного в Пятихатках гольф-клуба. На обширной и примыкающей к лесу территории этого элитного заведения тоже стоило бы поискать батареи и позиции украинских вооружённых формировании. Место для склада боеприпасов там тоже, возможно, найдётся.

Тему «погубленной орками мирной спортивной базы» 7 июня подхватили известные украинские спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина. Они призвали европейскую общественность помочь в восстановлении «разрушенной российским обстрелом спортивной базы в Высоком, где тренировался «Металлист 1925». Напрасный труд, если принять во внимание тактику украинских военных повторно использовать уже «откалиброванные» места.

Между тем 7 июня около 16 часов вновь были поражены позиции укронацистов, на этот раз в городской черте и на окружной Харькова. О том, что российские ракеты попали точно в цель, свидетельствует длительное молчание о местах прилетов в местных «патриотических» пабликах.

Несмотря на то, что нацистские батальоны предпочитают роль заградотрядов и карателей, иногда они все же оказываются на линии соприкосновения. И здесь, естественно, тоже теряют «побратимов».

Кстати, по некоторым данным, войска РФ находятся значительно ближе к Харькову, чем утверждают официальные украинские источники. Как отметил военный обозреватель Юрий Подоляка, украинская колонна с боеприпасами под Дергачами утром 6 июня была накрыта точным огнём минометов, дальность стрельбы которых не превышает 10 километров.

Как бы то ни было, 5 июня под Харьковом россияне уничтожили ДРГ, состоящую из боевиков «Кракена». Шестеро были денацифицированы, один пополнил армию украинских военнопленных. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в настоящее время она насчитывает почти 6,5 тысяч голов.

В этих условиях руководству Нацбатов приходится проявлять изобретательность, чтобы заполучить добровольцев. Командир «Кракена» Немичев, как он считает, нашёл такой способ.

На соответствующих сайтах и в телеграмм-каналах 6 июня «хитрый» нацист опубликовал информацию о наборе для обучения на западных РЗСО MLRS и HIMARS.

«Заманиловка для селюков»; «пополняет свежее окопное мясо», – разоблачают Немичева в комментариях. В самом деле, трудно поверить, что HIMARS, которых США пока собираются поставить всего 4 штуки, отдадут в руки неподготовленных людей с улицы. Кроме того, как известно, кадровые военные уже проходят обучение на американских РСЗО за рубежом.

А пока харьковские нацисты заманивают новых адептов чужими чудо-установками, их земляки-тербатовцы наладили простой, но выгодный бизнес. В Одессе за торговлю оружием задержан харьковчанин, военнослужащий 227 батальона харьковского ТРО. Он на регулярной основе перевозил вооружение и боеприпасы в разные города Украины.

По версии следствия, предприимчивый фольксштурмовец действовал не сам, а в составе группы, в которую входило и командование батальона, которое обеспечивало «экспедитору» свободное передвижение по области во время боевых действий.