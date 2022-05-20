Крах «аграрной сверхдержавы» – конец «ленд-лиза»

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Новости Украины

Многие наверняка помнят хвастливое заявление Порошенко, будто Украина отныне и навеки становится «аграрной сверхдержавой».

Это высказывание укропенфюрера надолго стало объектом насмешек, но только сейчас, когда в мире разразился продовольственный кризис, угрожающий голодом четверти беднейшего населения планеты (по данным ООН), а также дороговизной продуктов питания для многих стран «золотого миллиарда», стал понятен смысл, вкладываемый украинской пропагандой в термин «аграрная сверхдержава».

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Если проследить ситуацию на рынке зерновых и продовольствия, то можно заметить, что, примерно до 2016 года США и Канада были безусловными лидерами поставок пшеницы.

Вспомним, как СССР, начиная с хрущёвских времён, десятилетиями закупал кормовое зерно и твёрдые сорта пшеницы, имеющую невысокую урожайность в нашей стране, у фермеров США и Канады.

В 2010-х годах ситуация стала коренным образом меняться, и уже Россия с Украиной потеснили традиционных лидеров мирового рынка продовольствия.

Причины этого передела кроются в глобализации и связанным с ним разделении труда. В правящих кругах США посчитали, что они могут кардинально снизить затраты на сельское хозяйство, требующее серьёзных дотаций, постоянных вложений в закупки синтетических и минеральных удобрений и прочих хлопот, мало интересных для «авангарда цивилизации», переходящего на шестой технологический уклад.

Ещё проще: в «Вашингтонском обкоме» решили, что все механизмы управления товарными потоками остаются в их руках, а это гораздо важнее, чем оставаться ведущим игроком на мировом сельскохозяйственном рынке.

Позволив киевской хунте занять лидирующие позиции на рынке зерна, семян подсолнечника, бобовых и других культур, под чутким контролем США, произошло рождение карго-культа «аграрной сверхдержавы» во властных кругах Украины.

Что касается России, то лидерство на мировом рынке зерна рассматривалось руководством, прежде всего, как «подушка безопасности» страны и хорошая возможность заработать, а не с целью сделать приятное «нашим западным партнёрам».

Теперь очевидно, что в вашингтонских штабах серьёзно просчитались, перейдя все «красные линии» с накачкой проекта украинской «Анти-России» и кидаясь санкционными булыжниками в стеклянном домике глобализации, где все обитатели взаимосвязаны и взаимозависимы.

Вместо того, чтобы дать России письменные гарантии безопасности, оставить её в покое и снять санкционную удавку, «Вашингтонский обком» принялся фордыбачить и топать ножкой в духе «перечить мне не моги!» пьяного купчишки второй гильдии, спровоцировав мировой энергетический и продовольственный кризис, которого можно было избежать.

Зато теперь ситуация докатилась до того, что американские фермеры, готовые возобновить производство пшеницы до прежних объёмов, не могут этого сделать по причине дефицита удобрений российского производства, а вместо них местные доморощенные экоактивисты предлагают завалить поля Айовщины и Канзасщины десятками миллионов тонн навоза, которому, по-хорошему, требуется пройти предварительную обработку от вредителей и паразитов.

Генсек ООН в нехороших предчувствиях требует «беспрепятственно допустить на мировой рынок удобрения и продовольствие России, Белоруссии и Украины», причём сделать это без отмены западных санкций господин Гутерриш считает невозможным. В противном случае, как заявляется, голодать будут 1,7 миллиардов человек.

Аналитики ведущего британского журнала The Economist также предрекают голод библейского масштаба, а члены правительства сообщают населению Соединенного Королевства, что времена тучных лет и дешёвой еды ушли в прошлое – пора затянуть пояса и начать ишачить на трёх работах одновременно, отнимая хлеб у прибалтийских и польских гастарбайтеров.

В США надвигающуюся угрозу видят и ощущают, однако решать её собираются в своём фирменном стиле: «да, от введённых нами санкций больнее всего приходится американцам, но ради нанесения максимального вреда России – надо терпеть» (министр финансов США, выступление перед журналистами).

Вредить России по максимуму, а также решать свои проблемы коллективный Запад намерен ценой грабежа последних активов «аграрной сверхдержавы», раскручивая тему «Голодомора 2.0».

Начало этому было положено ещё в прошлом году, когда план подготовки украинской агрессии против России и республик Донбасса перешёл в активную фазу.

Информационный фон при этом создавался достаточно благостный: дескать, украинская экономика крепка и устойчива, а запасов продовольствия хватит с лихвой.

Из Неньки, под шумок, зеленские клоуны и хипстеры начали вывозить рекордные объёмы зерна.

По имеющимся данным, с 11 по 14 февраля 2022 года отгрузка зерна из морских терминалов Украины составила 867 тысяч тонн, что значительно превышает показатели предыдущего года.

В апреле, в самый разгар российской спецоперации, из «Неньки» на Запад было вывезено более миллиона тонн пшеницы. А всего, с февраля по апрель текущего года, из 60 млн тонн зерна, ранее запланированных на экспорт из Украины, в Европу ударными темпами вывезено почти 50 млн, а оставшиеся 10 млн тонн были заблокированы в морских портах.

Пикантная деталь: дедушка Байден с трибуны озвучил куда большую цифру – на Украине, мол, лежит без дела 20 млн тонн зерна, которые требуется срочно оприходовать, чтобы не скакнули вверх мировые цены на продовольствие «по вине России».

Именно вокруг этих 20 млн тонн зерна началась раскручиваться истерика, спровоцированная США и озвученная её первым лицом, с «рекомендациями» Офису президента Украины – бросить все силы на прорыв морской блокады.

Параллельно в СМИ принялись нагнетать апокалиптические прогнозы о грядущем «Голодоморе 2.0» и страданиях беднейших стран Африки. По вине России, конечно же.

Спрашивается: к чему раздувать голодоморную истерию, если Россия ни словом, ни делом не давала повода подозревать её в намерении прибрать к рукам украинское зерно, лишив еды чьи-то голодные рты? Те же газ и нефть продолжают по нарастающей поступать в Европу несмотря на корчи и припадки местных «элиток».

Как теперь выясняется, западная рефлексия имеет некоторые основания, хотя и не по вине России.

Ситуация на мировом рынке продовольствия обостряется из-за жары и засухи в Индии и Пакистане, в следствие чего – индийский премьер запретил экспорт зерновых. Рынок отреагировал невиданным скачком цен на пшеницу – до 435 евро за тонну по сообщению франко-германского телеканала Arte.

Затем, пересмотр прогнозов западных разведок: война затягивается, посевная «аграрной сверхдержавой» провалена, экономика Украины рухнула.

«Ликвидационная комиссия» во главе с Зеленским, понимая, что наступили последние дни, разворовывает последние активы Украины такими темпами, что «западные союзники» вынуждены поторапливаться, чтобы не попасть к шапочному разбору.

Признать хоть один из вышеупомянутых факторов Запад не может, иначе моментально рухнет миф о России, как мировом зле.

Остаётся водить погребальные хороводы, театрально выть и рвать волосы вокруг «заблокированных Россией 20 млн тонн пшеницы» и перейти к излюбленному механизму грабежа стянутых тугими петлями американской «Анаконды» государств – натуральному обмену.

В случае Ирака, пока был жив Саддам Хуссейн, была задействована схема «нефть в обмен на продовольствие». Для Украины – «оружие в обмен на пшеницу»: вы очищаете под метёлку амбары от остатков зерна, а мы вам взамен – «джавелины», снаряды, гаубицы и прочую «союзническую помощь».

Кто-то подсчитал «в попугаях»: за 20 млн тонн пшеницы по цене $470 за тонну США могли бы передать Украине примерно 2000 полных комплектов ПТРК «Джавелин», которых хватит на месяц боевых действий, если, конечно, не бросать их в товарных количествах, улепетывая под ударами союзных сил.

По свежим данным, США всерьёз планируют прорвать морскую блокаду и выкачать последнее зерно Украины, сколько бы его ни оставалось в портовых терминалах и элеваторах.

Агентство Reuters сообщает, что Байден намерен передать ВСУ противокорабельные ракеты большой дальности для размещения их под Одессой, хотя тут же задаёшься встречным вопросом: как это помешает работе «ониксов», «калибров» и «искандеров» с крымского побережья?

И, самое главное, каким образом американские ПКР помогут уберечь от разрушения портовую инфраструктуру, поскольку потеря контроля над обстановкой вынудит Россию нанести удар по ней, чтобы похоронить последние потуги вывезти заветное зерно в обмен на оружие.

При этом на Западе отчётливо понимают расклад с возвратом долгов по «ленд-лизу» – платить за всё будет тот, кто захочет остаться «Украиной», и это будет кто угодно, но только не наиболее развитые территории Юга и Востока. Для крайнего останется единственная перспектива на долгие годы и даже десятилетия – финансовая и экономическая кабала, что никакие ЕС с НАТО не захотят взвалить этот хомут себе на шею.

Уныло вангующий министр финансов Украины Марченко в интервью The Economist предупреждает: «грошей немає» – ещё пару-тройку месяцев ВСУ продержится, а «потом всё!» – закончатся одновременно экономика «Неньки», зерно и западная военная помощь. Воевать придётся бешеным дурам с клумбами на головах, елозя голыми задницами в искусственной кровищи по европейским улицам и площадям.