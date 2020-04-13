Крах американской утопии

13.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня Соединенные Штаты неспособны возглавить человечество в борьбе с коронавирусом нового типа, вызвавшего глобальную эпидемию заболевания COVID-19.

Об этом на страницах «Московского комсомольца» пишет председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и вопросам взаимодействия со СМИ Алексей Пушков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обращает внимание, что недавно патриарх американской дипломатии, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал установить новый, посткоронавирусный миропорядок, который возглавят США.

Правда, автор ставит под сомнение возможности США к такого рода лидерству.

«Озабоченный восстановлением национальных границ и растущим скептицизмом насчет идеалов глобализма, Киссинджер предлагает миру новую глобалистскую антиутопию. Однако его рецепты оторваны от реальности, а потому невыполнимы. США с их полумиллионом заболевших и суточной смертностью, превышающей две тысячи человек, не выглядят сейчас лидером мира. Если они и лидер, то лишь по масштабам эпидемии», – отмечает Пушков.

По его словам, США не проявили никаких лидерских качеств в борьбе с пандемией, проморгали ее у себя, подошли к ней совершенно не подготовленными и получили такие масштабы, что впечатляют даже видавших виды итальянцев.

Также сенатор считает ни на чем не основанном заявление нынешнего госсекретаря США Помпео о готовности американцев взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом.

«Это всего лишь риторика, попытка создать видимость лидерства при его отсутствии. У них нет ни финансовых средств, ни возможностей, ни, главное, желания для широкой программы оказания такой помощи. США долгое время не помогали даже своим союзникам. До минувшей пятницы они отметились лишь тем, что перехватили 200 тысяч масок, заказанных Германией у Китая, по поводу чего Ангела Меркель уже распорядилась провести расследование, и решили выделить Украине смехотворные 1,2 млн долларов на борьбу с эпидемией — если поделить на 40 млн украинцев, то получится ровно 3 цента на человека. Это даже не подачка», – пишет политик.

«Какое «лидерство», господин Киссинджер? Какая «руководящая роль» США, если у других стран маски воруют? Если Америка превыше всего, а остальной мир может идти лесом?», – риторически й вопрошает сенатор.

«Сдается, Генри Киссинджер не осознал, что он живет сегодня совсем в других Соединенных Штатах, чем видятся ему в новой глобалистской утопии. Он призывает нынешних правителей США вдохновляться планом Маршалла и Манхэттенским проектом. Но это было давно, очень давно. На новый план Маршалла, то есть план широкой экономической помощи послевоенной Европе, США даже в европейском масштабе не способны — чего уж говорить о мировом. Да от них сейчас уже мало кто чего и ждет. Разве что Зеленский. И напрасно. Им бы самим с эпидемией справиться», – резюмирует Пушков.