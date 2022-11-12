Крах «херсонских надежд»: Украина намерена воевать, а не договариваться

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Новости Украины

Все слухи, публикуемые западными СМИ о якобы готовности Украины к переговорам с Россией после отступления из Херсона, не отвечают действительности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют воинственные заявления и угрозы представителей киевского режима после перехода Херсона под контроль ВСУ.

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Так, президента Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении пригрозил, что украинские формирования продолжат наступление.

«Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим множество таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим. Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения», – сказал Зеленский.

Херсон сегодня. Заукраинцы под аплодисменты срывают российский билборд.

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что поражение России не за горами.

«Пройдет немного времени – и Украина, наконец, получит американские Abrams и немецкие Leopard. У нас на вооружении появятся БМП Marder, а в небе – истребители F-16. Украинские HIMARS будут уничтожать российскую логистику в глубоком тылу с помощью ракет ATACMS, а наши города будут надежно защищать IRIS-T, NASAMS, Hawk и C-RAM», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Кроме того, он считает современные антидронные системы навсегда закроют воздушное пространство Украины от иранских БПЛА.

«Сегодня кому-то может показаться, что освобождение территорий, военное поражение России, трибунал над российскими преступниками, российские репарации или полноценное вступление Украины в НАТО – далекие и недостижимые цели. Но это не просто цели – это план. И мы идем за ним, опережая график», – заявляет Подоляк.

При этом в США опровергли, что оказывают давление на Киев и подталкивают его к переговорам с Россией. Об этом, в частности, рассказал представитель Госдепа Нед Прайс, передавая содержание разговора госсекретарь Энтони Блинкена с главой МИД Украины в номпене.

«Они обсудили дальнейшую эффективность Украины на поле боя, и госсекретарь повторил, что сроки и содержание любых переговорных рамок остается решением Украины», – сообщил Прайс.

Кроме того, Блинкен обсудил дальнейшую помощь Киеву «в смягчении последствий постоянных нападений России на критически важные объекты инфраструктуры».

Напомним, буквально вчера Зеленский в интервью СNN на словах заявил о готовности переговорам с Россией. Правда, на словах это готовность более походила на ультиматум: возвращение всех территорий, трибунал и репарации.

Более того, в Киеве уже не таясь признают, что перехитрили Запад с Херсоном, отказавшись искать компромисс с Россией, и открыто заявляют:

«Мы клали на переговоры».