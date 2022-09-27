Крах ООН: Пентагон продолжит испытания биологического оружия на постсоветском пространстве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов сделал на днях сенсационное заявление. Дело в том, что американские военные признали на слушаниях по соблюдению Конвенции по нераспространению биологического оружия в Женеве проведение на Украине биологических опытов на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Как мы знаем, еще одной подопытной категорией для проведения подобных «исследований» были военнослужащие ВСУ, которые также фигурируют во многих документах, при этом некоторые из них погибли или остались инвалидами. При этом патогены и результаты исследований затем вывозились с 46 лабораторий на территории «незалежной» в США и другие центры, располагающиеся в ЕС.

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Но сам факт того, что сотрудники агентства по уменьшению угроз DTRA при Пентагоне признались в проведении испытаний на малообеспеченных гражданах и психически больных вызвало настоящий фурор и показало всем абсолютный цинизм военно-политического руководства США. Возможно это был самый яркий эпизод всех этих слушаний, да и в истории с соблюдением КБТО.

Да, они были припёрты к стенке разоблачениями и результатом расследований, проведенных российскими офицерами войск РХБ, но в итоге даже не стали припираться и заметили, что отправка образцов патогенных биоматериалов в Америку, в том числе данных экспериментов над украинскими гражданами, «…была нечастой…».

При этом на слушаниях, где российская сторона представила копии реальных документов и вещественные доказательства таких исследований, американская делегация по существу не ответила ни на один из двадцати заданных вопросов. Ничего не было сказано сотрудниками Пентагона и о вопиющих случаях нарушения правил хранения опасных биологических агентов, а также о том куда делись сами накопленные с 2008 года штаммы опасных патогенов по проектам «Ю-Пи» и «Тэп».

Ведь за это время в лабораториях на территории Украины были проведены исследования и испытания в рамках 19 работ по таким боевым патогенам как конго-крымская лихорадка, хантавирусы, сибирской язва и туляремия и инфекций, ориентированных на подрыв сельского хозяйства, таких как африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла. Проводились опыты над патогенами болезней, которых никогда не было на территории этой бывшей советской республики.

В итоге, как сообщил Игорь Кириллов:

«Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась».

Не удалось выяснить у американцев и их колониальных сателлитов из «незалежной», почему уничтожались документальные свидетельства всех этих испытаний, а также в каких целях применялись переоборудованные турецкие БПЛА с системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров.

Более того, сторона киевского режима попросту отказалась отвечать на все поставленные вопросы, заявив, по словам Игоря Кириллова, что «…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…».

Примечательно другое. Несмотря на то, что тема чрезвычайно важная и угрожает жизни и здоровью миллиардов людей на планете, в самих слушаниях приняли участие представители лишь 89 стран из 184 государств, подписавших КБТО. Из них выступили лишь дипломаты и военные из 43 стран, мнение которых разделилось почти поровну.

Правда, если делегации 22 государств поддержало позицию России, то среди сторонников США и Украины из 21 страны не было единства.

Так или иначе, на слушаниях по соблюдению КБТО был принят нейтральный доклад, ни к чему не обязывающий США. В очередной раз Вашингтон также проигнорировал предложение Москвы вернуться к своей инициативе 2001 года о создании действенного механизма по контролю за исполнением Конвенции. Подобная позиция Белого дома показывает, что КБТО и впредь не будет соблюдаться Пентагоном.

Это еще одно подтверждение глубокого кризиса ООН как международной структуры, созданной по итогам Второй мировой воны по решению антигитлеровской коалиции, которая уже фактически не функционирует, не является реальным посредником в урегулировании конфликтов, так как однозначно встаёт на позиции одного из участников.

Это показывает и опыт с химическим оружием, когда функционеры Организации по запрещению химического оружия встали на позиции «белых касок» в Сирии, и с Запорожской АЭС, когда полное бессилие и двурушничество продемонстрировало МАГАТЭ, теперь вот еще и пример с полным игнорированием Вашингтоном КБТО и отказом от подписания дополнительных протоколов к ним.

Более того, США демонстративно показывают этим жестом, что они проводили и проводят данные опыты над жителями зависимых колониальных стран как Украина, и будут продолжать это делать и дальше на постсоветском пространстве. При этом не было даже одного слова осуждения со стороны представителей стран «демократического мира», которые полностью солидаризировались с Вашингтоном в этом.

Оно и понятно, так как сами страны ЕС, являющиеся членам НАТО, также участвуют в тех или иных совместных «исследовательских программах» на территории бывшего СССР, в частности, в Грузии, Армении и Казахстане.

То есть фактически – это проявление прежней колониальной политики старых империалистов, решивших биологическим оружием нанести поражение России и Китаю, разгромив глобальных конкурентов и уменьшив таким образом население земли.

Поэтому ООН становится фактически бесполезной структурой, тем более что в Белом доме всерьёз рассматривают вопрос удаления России из состава Совета безопасности и лишения её права вето, что делает саму организацию бессмысленной. Фактически она рискует повторить печальный опыт Лиги наций перед и в канун Второй мировой войны, когда исключение СССР из её рядов из-за конфликта с Финляндией, сделало её полным банкротом.

Поэтому, исходя из нынешней ситуации, необходимо готовиться к полномасштабным биологическим атакам и диверсиям со стороны США, их союзников и крепить собственную коллективную оборону в сфере биологической безопасности.

Благо, что в качестве альтернативы Западу и прогнившему ООН укрепляется Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая становится прообразом нового международного объединения свободных наций и по-настоящему независимых государств.

Поэтому абсолютно не зря Международная коалиция по запрещению биологического оружия, состоящая из представителей партий и движений девяти стран, обратились к главам стран участниц ШОС перед самаркандским саммитом, с призывом создать единую систему биологической безопасности.

«Мы призываем ШОС разработать концепцию биологической безопасности и структуры, отвечающие за её осуществление, наряду уже с действующими механизмами по обеспечению стабильности и противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму. Это подразумевает необходимость раскрытия деятельности всех объектов двойного назначения и прекращения их работы по программам министерства обороны и других государственных органов США на территории стран членов – Казахстана, Узбекистана и Таджикистана», – отмечалось в тексте обращения.

И скорее всего, такую общую систему противодействия внешним угрозам и биологический защиты стран и народов ШОС на фоне искусственных пандемий и вспышек различных опасных заболеваний придётся рано или поздно делать. Так как необходимо будет выстраивать щит для защиты большей половины населения земли от агрессивных планов и в целях искоренения этой заразы в лице американских лабораторий на постсоветском пространстве.