Крах плана Сивохи: подконтрольные Киеву территории завидуют жителям ЛДНР и готовы к бунту

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инициированная советником секретаря Совбеза Украины Сергеем Сивохо «национальная платформа примирения и единства» будет только ширить и без того накалившийся гражданский конфликт на линии разграничения.

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил экс-боевик «АТО», украинский офицер запаса Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хочу обижать ни пана Сивоху, ни его когнитивные способности, я сейчас проехал по Донбассу, разговаривал с людьми, которые живут вдоль линии разграничения – его там терпеть не могут. Потому что те предложения, которые он озвучивает, раздражают население.

Например, Станица Луганская, они там сделали эту «Швейцарию», то, что они назвали, якобы хорошо для людей. Сейчас там процветает кравчучная контрабанда, когда люди заезжают, набирают продукты, из-за того, что они всё скупают, цены повышаются.

В результате в Станице Луганской для населения, которое на деоккупированной территории, немного выше цены, а зарплаты – нет. Та территория сейчас получает российскую пенсию, украинскую пенсию, монетизированные льготы – и люди, которые живут тут, ещё и ежедневно в таких сложных условиях, спрашивают: а почему так?

Соответственно эта благая идея, которую они хотели воплотить, фактически не принесла пользы: сейчас возникает настоящий гражданский конфликт. То есть, эта ситуация не была просчитана ни социологами, ни психологами, ни экономистами.

Сейчас они хотят такие вещи делать по всей линии фронта, соответственно, по всей линии фронта будет происходить подобное социальное обострение. Люди настроены негативно, Сивохо этого не понимает. Он уже отключил на своей странице комментарии, потому что люди начали ставить очень много острых и неприятных вопросов», – рассказал Гай.

«Вопрос ещё в том, под каким нарративом это подаётся. Сивоха и нынешняя власть очень часто использует нарратив, который очень сбегается с пророссийским. Мы постоянно слышим «конфликт», «гражданский конфликт», вопрос языка цепляется.

Можно говорить с любым человеком, но если человек, например, на той территории сейчас находится исключительно под влиянием российской пропаганды, у них нет доступа к реальной, настоящей информации.

Это должен быть специально продуманный диалог, а не популистские шаги, которые предлагает Сивоха. Потому что он своими действиями просто ширит гражданский внутренний конфликт в Украине. Он делает социальное разграничение, он говорит, что мы будем завозить туда пенсии.

Как можно такое говорить, если у вас нет механизма? Если на той территории не действуют украинские законы. Они говорят: общее патрулирование – как вы можете делать общее патрулирование, если там не действуют украинские законы, если туда нет доступа украинским войскам?» – сокрушается экс-каратель.