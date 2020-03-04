Крах проекта «ИГИЛ» заставил США взяться за проект «Талибан 2.0»

04.03.2020, Доха, Александр Ростовцев

29 февраля США и исламистское движение Афганистана Талибан (запрещённое во многих странах мира, включая Россию) заключили мир в ходе встречи в столице Катара Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера Талибана, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

Практически сразу же после этого события американский президент Дональд Трамп заявил о немедленном выводе американских войск из Афганистана.

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Переговоры о заключении мира велись с июля 2018 года. В сентябре 2019 года стороны были близки к достижению соглашения, однако подписание документа было сорвано действиями Талибана» – организация взяла на себя ответственность за теракт, приведший к гибели американского военного. После этого Трамп назвал политический процесс мертвым, однако переговоры продолжил вести представитель США по Афганистану.

подписание мира между США и Талибаном в Катаре

Внешнеполитические ведомства многих государств одобрили подписание договора между американцами и талибами как огромный шаг к установлению мира и спокойствия в Афганистане, где их не видели последние 40 лет. Некоторые эксперты пошли ещё дальше, охарактеризовав вывод американских войск из Афганистана как крупнейшее геополитическое и военное поражение США со времён окончания войны во Вьетнаме.

Однако, уже 2 марта, как сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AFP, талибы официально объявили о возобновлении боевых действий против правительственных сил. Подробности не приводятся, но, по витиеватому заявлению талибов, «период снижения уровня насилия закончился».

Надо сказать, резко талибы взяли с места в карьер, не тратя времени на раскачку и усыпление бдительности мирового сообщества.

О том, что Афганистан входит в очередную зону турбулентности, прекрасно показывает свежее сообщение: сразу же после объявления о соглашении между Талибаном и США в провинции Балх дезертировали 47 государственных чиновников. И, в общем, винить афганских чиновников в трусости язык не поворачивается, особенно памятуя печальную судьбу повешенного талибами президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы 24 года назад.

Оглядываясь на опыт «вывода американских войск» из Ирака и Сирии, после которых война в этих странах не только не закончилась, но и перешла на новый виток обострения, свеженький договорняк между пауками в Дохе следует считать продолжением американской многоходовочки по разжиганию конфликтов вдоль оси Ближний Восток – Средняя Азия.

это домик Талибана в Катаре

Собственно, сам факт, что договорняк с талибами произошёл не где-нибудь, а в Дохе, говорит о многом.

Катар, если кто не в курсе, уже давно превратился в выездной офис ЦРУ и МИ-6, а несколько лет назад, стараниями американцев, в этой «бензоколонке» было организовано официальное представительство Талибана в обход договорённостей с Кабулом.

Талибы объявили о начале боевых действий против правительства Карзая

В своё время американцы очень помогли Карзаю отодвинуть от власти влиятельных таджикских и узбекских полевых командиров Северного Альянса и даже старых душманских отморозков, вроде Гульбеддина Хекматияра. По замыслу, пуштун Карзай должен был стать посредником между американцами и бородатыми исламистами, преимущественно пуштунами. Родоплеменной фактор в Афганистане остаётся в силе.

Как посредник, Карзай возложенных надежд не оправдал, и в Вашингтонском обкоме начали наводить мосты с талибами напрямую.

казнённый талибами президент Наджибулла

Организовав офис талибов в Катаре, американцы тем самым отстранили Карзая и другой афганский официоз, от прямых переговоров с талибами, которые планировалось провести в Афганистане.

Наблюдатели полагают, что договорняк между американцами и талибами не мог быть заключён ранее из-за Сирии. Теперь, когда американские войска из Сирии выведены и война ведётся руками Анкары, протурецкими «прокси» и ошмётками нусрачей, наступила очередь Афганистана: американцы как бы уходят, но война будет продолжена талибами.

назначенный американцами президент Афганистана Карзай

При этом контроль над ситуацией в Афганистане США будут осуществлять через действующую авиабазу в Баграме, военную базу в Кабуле «для охраны посольства», а также силами ЧВК, развёрнутыми в Кабуле и Газни.

По мнению наблюдателей, это выстрел дуплетом по России и Китаю. Но в большей степени, по Китаю. Ибо, несмотря на запрет движения Талибан в России, постоянные контакты с ними налажены, и не только телефонные, но и личные, включая полуофициальные визиты талибов в Россию.

воюющие в Сирии узбекские исламисты

Не исключено также, что расхлёбывать заваренную Вашингтоном новую афганскую кашу придётся и Индии, ведь именно в эту страну с началом войны хлынула основная масса беженцев.

Таким образом, очередные рассуждалки о том, каким крутым разрушителем империй является Афганистан, на этот раз поразивший в самое чувствительное место США, является самообманом.

Да, империи покидали Афганистан, но всегда оставляли там лояльные правительства. Когда СССР уходил из Афганистана в 1989 году, в Кабуле остался лояльный Советам режим Наджибуллы, успешно обнулявший талибов. И только распад СССР и предательство Ельцина, оставившего под нашёптывания Вашингтона и Лондона кабульские власти без дизельного топлива для танков и снарядов для орудий, уничтожило многолетние военные и политические усилия нашей страны в Афганистане.

они уходят из Ирака, Сирии и Афганистана, чтобы продолжать воевать чужими руками

Афганистан – пример несостоявшегося государства, обломка колониальной системы. В отличие от Индии, в Афганистане до сих пор не возникло политического проекта, объединяющего не только признанные мировым сообществом границы, но и народы. Афганистан, населённый пуштунами, таджиками, узбеками, хазарейцами, раздирается межплеменными противоречиями, а его территории, в зависимости от этнического состава, тяготеют к Ирану, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану.

американская база Баграм в Афганистане

После полного краха в Сирии проекта ИГИЛ (запрещен в РФ), призванного взорвать Ближний Восток, движение Талибан вновь выходит на первый план. Вашингтон, чётко обозначивший Россию и Китай своими геополитическими противниками, собирается создать нам проблемы в Средней Азии.

Аналитики убеждены, что Россия могла бы играть более активную роль в умиротворении талибов, тем более, что, как и 40 лет назад, из Афганистана исходит угроза нашему «мягкому подбрюшью» – бывшим союзным республикам Средней Азии – Таджикистану, Киргизии и Узбекистану, в которых уже давно действует исламистское подполье.

Причём, Таджикистан и Киргизия являются членами ОДКБ, а Киргизия, вдобавок, ещё и членом Таможенного союза ЕАЭС, а в самой России наибольшая потенциальная угроза будет исходить от представителей среднеазиатских диаспор, особенно люмпенизированных, чему способствует безвизовый режим, лояльное к набору дармовой рабочей силы законодательство и прочие сопутствующие факторы.

Вне всякого сомнения, что наступление мира в Афганистане и спокойствие в Средней Азии, в полной мере зависит от того, в каком ключе будет развиваться конфликт в сирийском Идлибе и удастся ли Москве убедить Эрдогана в очевидном – добывании каштанов из огня для Дядюшки Сэма голыми руками под видом «турецких национальных интересов».