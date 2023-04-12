Крах украинских надежд: иноагенты признали, что бунт в России невозможен

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Абсолютное большинство граждан Российской Федерации не собирается выходить на протесты против действующей власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос, проведенный внесенным в реестр иноагентов «Левада-центром».

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«Доля россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями, практически не изменилась с осени прошлого года: в ноябре такие протесты считали возможными 17% опрошенных, в марте – 18%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах, составила 16% (в ноябре — 15%)», – отмечается в релизе исследования.

«Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам респондентов, а также тем, кто не одобряет деятельность президента и кто считает, что страна движется в неверном направлении. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 29% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — так же 29%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 30%», – указывают социологи-иногаенты.

Кроме того, практически на неизменном уровне осталась оценка потенциала протестов с политическими требованиями: их считают возможными 16% опрошенных (в ноябре – 17%). А готовность участвовать в такого рода протестах составила 12% – как и осенью 2022 года.

При этом у участию в политических протестах в марте были более всего готовы группы респондентов с низким уровнем дохода (среди тех, кому едва хватает на еду, — 23%), а также те, кто считает, что страна движется по неверному пути (26%), и те, кто не одобряет деятельность президента (29%).

Опрос проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.