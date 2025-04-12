«Крах украинской государственности может стать единственным выходом из нашего ада» – майданный философ

Украинская элита так и не осознала своих ошибок, а государство продолжает оставаться насквозь коррумпированным и недееспособным.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинских политиков цель, установка и мотивация – что все было правильно, Россия была агрессором, мы сейчас все немножечко подкорректируем, перевыборы сделаем, новые люди придут – и все наладится. Осознания ошибок не произошло. Серьезного пересмотра государственного проекта не произошло. Пересмотра примитивнейшей из девятнадцатого века теории построения нации не произошло. Это при том, что мир в целом изменился и происходят принципиально иные процессы», – сказал Дацюк.