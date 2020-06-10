10.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Политика, Сербия, Социология
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Крах Великой Албании: косоварам не нужна Тирана


Согласно исследованию Научного института по европейским вопросам и развитию (RIDEA) около 70% обитателей Косово поддерживают диалог Белграда и Приштины.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным RIDEA около 70% жителей Косово поддерживают продолжение диалога между Белградом и Приштино, 54% выступают против присоединения края к Албании, и 30% выступают за достижение окончательного соглашения путем корректировки границ.

«Обе общины (сербская и албанская – ред.) полностью, либо частично согласны начать диалог, при этом большинство населения заявило, что необходимо приложить все возможные усилия для достижения окончательного соглашения, – заявил один из авторов исследования Энтони Хит. – Но имеются и разногласия: албанцы не согласны с расширенными полномочиями (сербских – ред.) муниципалитетов на севере, в то время как сербы не согласны с признанием Косово».

При этом только 15% допускают признание Приштиной независимости северных сербских общин взамен за гипотетическое признание Белградом независимости Косово. И только 12% удовлетворены нынешним статусом края.

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