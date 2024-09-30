«Крах ВСУ и огромные территориальные потери» – депутат рассказал, когда капитулирует Зеленский

Вадим Москаленко.  
30.09.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на ситуацию на фронте, которая развивается не в лучшую сторону, потерявший легитимность президент Украины Зеленский всё ещё считает, что может победить с позиции силы.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на ситуацию на фронте, которая развивается не в лучшую сторону, потерявший легитимность президент...

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«Им крайне важно до завершения, условно, летней кампании в конце октября продвинуться максимально далеко. Далее для них это захват покровско-мирноградской агломерации, это овладение Часовым Яром и Торецком для того, чтобы или развивать эти успехи, или с точки зрения получения новых оперативных (надеюсь, что не стратегических) успехов, принуждать Украину к капитуляции или, по крайней мере, к переговорам с позиции силы.

На сегодня это маловероятно по простой причине. Ресурс у русских не исчерпался, это абсолютно очевидно, но этот ресурс не исчерпался и у Украины. Во-вторых, условия, которые друг другу выдвигали Россия и Украина, де-факто были ультиматумами, и ни на один из этих ультиматумов противоположная сторона, ни одна из сторон, пока что не готова идти. У переговоров есть основания тогда, когда устали армии, и когда отчаялись лидеры. На сегодняшний день оба считают, что могут победить, в том числе, с позиции силы», – сказал Рахманин.

«На сегодня я не вижу никакой причины, которая бы принудила Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Разве что – полный коллапс линии фронта, и угроза существенных территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого захвата огромного количества территорий. Такой прямой угрозы на сегодня нет», – добавил депутат.

 

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