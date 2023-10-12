Краматорская подпольщица навела российские «Смерчи» на украинские позиции

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Жители подконтрольной киевскому режиму части Донбасса продолжают оказывать помощь российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну осведомительницу ФСБ, которая корректировала ракетные атаки РФ на прифронтовых территориях Донбасса. Для «наведения» российских средств поражения она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе. Прежде злоумышленница пыталась выявить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ», – говорится в сообщении.

Утверждается, что развединформация потребовалась ВС РФ «для подготовки новых и повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа «Смерч».

Задержанной оказалась местная жительница, брат которой воюет в рядах российской армии.

Ей сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

На данный момент женщина арестована. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.