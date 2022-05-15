Красавица-русинка получила уголовное дело на Украине за «отрицание агрессии»

15.05.2022  01:29 (Мск), Ужгород
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Закарпатье, Политические репрессии, СБУ


Блогер из Закарпатья Татьяна Поп, которая перехехала в Москву, на Украине объявили подозрение в «отрицании агрессии».

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блогер из Закарпатья Татьяна Поп, которая перехехала в Москву, на Украине объявили подозрение в...

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В спецслужбе назвали девушку, «прокремлёвской русинкой из Закарпатья, которая оправдывала вооруженную агрессию оккупанта и дискредитировала ВСУ».

В СБУ отметили, что «защитница кремлевской версии русинства» выдвинуто подозрение  по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников».

Украинцы обосновали обвинения тем, что уроженка Закарпатья переехала в Москву и начала активно продвигать в публичном пространстве «антигосударственные пророссийские нарративы».

«По убеждению следователей управления СБУ в Закарпатской области, она распространяла материалы, в которых отрицала вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию отдельных территорий Украины», – пишут на странице спецслужбы.

Судя по постам в телеграм, Татьяна Поп совсем недавно посещала освобождённый Мариуполь с гуманитарной миссией, что и вызвало бешенство бандеровской охранки.

«Мариуполь. После того, что я  увидела собственными глазами и услышала,  моя жизнь больше никогда не будет прежней …  Приеду домой и обязательно соберу все видео очевидцев, которые рассказывали мне жуткие истории о зверствах нациков …

Хочу отметить, что в Мариуполе свет только начали восстанавливать, так что на очевидцев не успела повлиять «российская пропаганда», чтобы потом вы не говорили.

Только попробуйте сейчас, после того, что я лично увидела — говорить, что нацисты и фашисты украинские это выдумка и рос.пропаганда.

Это настоящая война с сатанистами и нелюдями, и хвала Богу, что мы справляемся и освобождаем людей», – делится впечатлениями «кремлёвская русинка».

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