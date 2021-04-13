13.04.2021, Москва, Платон Беседин

Календарь дат напомнил: 13 апреля – день освобождения Вены Красной Армией. В прошлом году исполнилось 75 лет со дня освобождения. В этом соответственно – 76.

5 апреля начался основной штурм. Атака велась силами 3-го Украинского фронта, левого крыла 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилией. Наши действовали, как всегда, уверенно и стремительно. Хотя немцы успели, как могли (довольно качественно), обустроить оборону. Тому способствовал и ландшафт местности. 9 апреля советское правительство опубликовало заявление: СССР не претендовал ни на какую часть австрийской территории; социальный государственный строй также оставался неизменным. А ведь могли бы…

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Я не специалист по военному делу, дабы подробно анализировать ход тех боёв. Но вот за что ухватился взгляд. Командование 3-го Украинского фронта обратилось к жителям Вены, чтобы сохранить их жизни и исторически памятники в городе. Важно отметить, что подобную методологию Красная Армия использовала регулярно. И командование, и простые солдаты неизменно заботились о том, чтобы сохранить городской облик.

Теперь, что называется, сравните с, к примеру, варварской бомбардировкой американцами Дрездена. Может, стоит сравнить и «Бойню номер пять» Курта Воннегута перечитать.

Это ведь крайне важный момент на самом деле. И о нём, к сожалению, говорится не столь часто. То, как Красная Армия подходила к сохранению исторического наследия Европы. Нацисты молотили захватываемые ими города. Американцы выжигали всё бомбардировками. А советские воины спасали памятники, обелиски. Они – наши солдаты – не только освободили Европу от абсолютного зла, но и сохранили её в должном виде.

Как же причудливо это… и по-своему несправедливо! Теперь сами россияне, украинцы, белорусы едут в ЕС, чтобы любоваться красотами той же Вены, а ведь за их сохранение только официально было отдано 167 940 воинских жизней. Вдумайтесь в эту цифру! 170 тысяч человек погибло за то, чтобы Вена сохранила себя. 170 тысяч русских жизней.

По-хорошему и австрийцы, да и многие иные европейцы, должны поклониться советским воинам и их потомкам за спасение и сохранение их земель. Должны, но они этого, конечно, не сделают… Потому что помнят истины из них лишь некоторые. Что ж, ладно они. Дай Бог, чтобы мы сами не забыли, как наши великие предки и спасали, и сохраняли Европу. Дай Бог.