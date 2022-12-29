Красная линия перейдена? Украина нанесла удар по Белоруссии

29.12.2022  15:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1761
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Зенитная управляемая ракета 5В55 комплекса С-300 нарушила воздушное пространство Белоруссии и упала недалеко от агрогородка Горбаха Ивановского района Брестской области в промежутке с 10.00 до 11.00 часов. Президент Александр Лукашенко был немедленно проинформирован об инциденте.

Об этом сообщает его официальный ТГ-канал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зенитная управляемая ракета 5В55 комплекса С-300 нарушила воздушное пространство Белоруссии и упала недалеко от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По поручению Лукашенко на месте работает группа военных и следователей. Причины падения сейчас устанавливаются. Рассматриваются две основные версии: залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, и ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Белорусские ТГ-каналы публикуют фото, на которых ракета лежит посреди поля.

Предполагают, что она принадлежала в промежутке известному 540-му зенитному ракетному полку ВСУ, который ранее убил двух польских граждан в Пшеводуве.

Накануне бывший редактор российского издания «Лента.ру», переехавший на Украину Иван Яковина спрогнозировал захват Бреста так называемым «полком Калиновского» – интернациональным формированием, в которое рекрутированы наемники из многих стран.

«Полк» входит в состав ВСУ, но воюет под знаменами белорусских националистов. Похожую информацию неоднократно озвучивали беглые белорусские оппозиционеры.

«Операция «белорусский гамбит начинается уже?», – поинтересовалась скандальная журналистка Ксения Собчак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть