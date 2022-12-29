Красная линия перейдена? Украина нанесла удар по Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зенитная управляемая ракета 5В55 комплекса С-300 нарушила воздушное пространство Белоруссии и упала недалеко от агрогородка Горбаха Ивановского района Брестской области в промежутке с 10.00 до 11.00 часов. Президент Александр Лукашенко был немедленно проинформирован об инциденте.

Об этом сообщает его официальный ТГ-канал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По поручению Лукашенко на месте работает группа военных и следователей. Причины падения сейчас устанавливаются. Рассматриваются две основные версии: залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, и ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Белорусские ТГ-каналы публикуют фото, на которых ракета лежит посреди поля.

Предполагают, что она принадлежала в промежутке известному 540-му зенитному ракетному полку ВСУ, который ранее убил двух польских граждан в Пшеводуве.

Накануне бывший редактор российского издания «Лента.ру», переехавший на Украину Иван Яковина спрогнозировал захват Бреста так называемым «полком Калиновского» – интернациональным формированием, в которое рекрутированы наемники из многих стран.

«Полк» входит в состав ВСУ, но воюет под знаменами белорусских националистов. Похожую информацию неоднократно озвучивали беглые белорусские оппозиционеры.

«Операция «белорусский гамбит начинается уже?», – поинтересовалась скандальная журналистка Ксения Собчак.