Красная машина времени: может ли Россия стать СССР?

Социальные сети обсуждают: сборная России по хоккею, которая, напомню, не имеет права выступать под своим флагом, облачилась в форму с надписью СССР. И так победила! Возрадовались многие, когда под натиском россиян пала сборная Чехии. «Вот что значат четыре буквы!» – воскликнули оптимисты. Однако уже в следующем матче сборная России уступила финнам, с которыми в последние годы мы играем хуже всего. Уступила из-за авантюры тренера Сергея Фёдорова, по привычке, так он делает в КХЛ, снявшего вратаря. Ну для чего, а?

Впрочем, проиграли – и ладно. Главное побоище предстоит впереди – на Олимпийских играх в Пекине. Хоккейный турнир там обещает быть одним из самых интересных в истории. Ведь НХЛ, главная лига, где собраны лучшие игроки мира, обещала отпустить спортсменов в Пекин. Вот и соответствующие договорённости были. Однако, согласно последней информации, НХЛ передумала отпускать игроков. Причины две: ковид-распространение и бойкот Вашингтона Китаю.

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Так или иначе, но сборная России в Пекин на Олимпиаду поедет. Неважно, в каком составе. Не будет Овечкина (вот кого реально жаль!) – появится Григоренко. Не отпустят Кучерова – соберётся Шипачёв. В любом случае мы обязаны выигрывать Олимпиаду. И вполне возможно, что делать это россияне станут в форме с надписью «СССР». Разрешит ли подобное МОК? Позволит ли? Или, как всегда, испугавшись, навредит?

Безусловно, есть соблазн сыграть в форме с отсылкой к СССР. Но в том же, не станем забывать, есть и великое испытание. Ведь, будем объективны, образ той «Красной машины» нещадно эксплуатируется современными российскими хоккейными функционерами. Он используется не столько для реальных дел, сколько для эффективного маркетинга. И да, несомненно, Россия – правопреемница СССР, но означает ли это, что одна «Красная машина» стала другой «Красной машиной»? Может ли быть в принципе несколько «красных машин»? Насколько те победы соотносятся с игрой нынешней?

К сожалению, в российском хоккее много избыточной бравурности, всегда сочетаемой с излишним пафосом. Когда вместо внятных установок перед играми звучат патриотические песни, а стены увешаны фотографиями военной техники. За Родину, без сомнения, биться надо, но разве не бьются за свою родину те же канадцы, которые приезжают в слабейших составах и вытягивают турниры? Или те же финны?

Да, можно декларировать величие «Красной машины», но тогда нужно отбросить тотальное кумовство, отравляющее российский хоккей, когда на последний чемпионат мира, к примеру, взяли не лучших, а тех, кого нужно было взять. И главный тренер Виктор Брагин – вы серьёзно? А что устроили перед Олимпиадой, когда сперва назначили в главные тренеры Олега Знарка, а после спешно поменяли его на Алексея Жамнова, опыта не имеющего?

Впрочем, окопаться на великом наследии СССР (было и невеликое тоже) – это не только о российском хоккее. Но мало просто использовать громкие имена, названия, достижения; куда важнее – подтверждать статус систематической работой и качественными результатами. Тогда, да, всё будет соответствовать, а так это частенько выглядит натягиванием совы (в данном случае – двуглавого орла) на красный глобус.