Красная тряпка для сепаратистов: Новый переговорщик ЕС по Косово

14.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Пытаясь догнать США в вопросе косовско-сербского урегулирования, ЕС назначил спецпредставителем по этому вопросу непопулярного у албанской стороны словацкого политика. Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назначил спецпредставителем в диалоге Белграда и Приштины экс-Верховного представителя по БиГ Мирослава Лайчака. Работать на новой должности словацкий дипломат начнет 1 апреля.

По имеющейся информации, в приложении к мандату Лайчака сформулированы четыре задачи, которых ему нужно добиться на новой должности: нормализации отношений между Косово и Сербией, достижения добрососедских отношений и содействия примирению, повышения эффективности ЕС в регионе посредством публичной дипломатии, оказывать поддержку усилий региона по продвижению по европейскому пути.

За патетичными и довольно общими фразами стоит желание Брюсселя догнать Вашингтон, перехвативший вопрос косово-сербского урегулирования и добивающегося на нынешнем этапе отмены стопроцентных пошлин, введенных сепаратистами на товары из Сербии и БиГ.

Однако уже сейчас эффективность нового переговорщика вызывает большие вопросы, поскольку его кандидатура вызвала резкое неприятие у руководства косовских сепаратистов.

«Лайчак является самым ненадежным из всех вовлеченных в переговорный процесс политиков, – заявил «президент» Косово Хашим Тачи. – Его страна не признала независимость Косово, соответственно доверие к нему со стороны Косово – нулевое».

Аналогичное мнение высказал и глава «МИД» Косово Глаук Коньюфца, сказав, что назначение Лайчака «недопустимо» по той же причине.

В свою очередь косовский «премьер-министр» Альбин Курти сказал, что готов работать с любым переговорщиком от ЕС. И такой столь мягкий настрой главы косовского «Кабмина» можно объяснить надеждой найти в ЕС союзника его идеи «взаимности» с Сербией, в рамках которой он отказывается отменять блокаду сербских анклавов, как того требуют США. Не зря на недавних слушаниях по этому вопросу в Ассамблее Косово Курти, заявив себя «проамериканцем», обвинил своего оппонента Хашима Тачи в «антиевропейскости». Однако довольно трудно дать прогноз на то, насколько ему удастся заручиться поддержкой Лайчака.

Свою дипломатическую деятельность на постюгославском пространстве Мирослав Лайчак начал как посол Словакии в Югославии. Впоследствии он приложил руку к развалу этой страны, будучи назначенным по протекции Хавьера Соланы европейским куратором процесса отделения Черногории.

В 2007 году он стал Верховным представителем БиГ, на первом этапе заработав себе репутацию антисербского политика: уволил из полиции Республики Сербской всех офицеров, обвиняемых Западом в «соучастии военным преступлениям», ввел норму, согласно которой решения парламента БиГ должны приниматься большинством голосов, а не по национальным квотам, а после наложил запрет представителям этнических групп блокировать решения Кабмина, не соответствующие интересам их общин.

Действия Верховного представителя спровоцировали отставку главы правительства БиГ, серба Николы Спирича и выход сербов из органов власти страны, а также конфликт Лайчака с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком.

Подобная позиция сербов была связана с тем, что они не составляли большинства в стране и имели горький опыт 1992 года, когда их община бойкотировала референдум об отделении БиГ от Югославии, но плебисцит все равно был признан состоявшимся благодаря голосам бошняков и хорватов.

Впоследствии, чтобы не усугублять конфликт, словацкий политик отказался от подобного рода реформ, а в 2009 году покинул пост Верховного представителя, заявив, что не желает быть «всадником мертвой лошади».

Тем не менее, работа в Боснии и непосредственный контакт с сербскими политиками несколько подкорректировали взгляды Мирослава Лайчака. В том же 2009 году он возглавил МИД Словакии, а в 2010 году стал директором по России, Восточному партнерству и Западным Балканам в Службе внешних действий ЕС.

На этом посту он несколько раз посещал Милорада Додика, а в октябре 2019 года пригласил его и его союзника – лидера боснийских хорватов Драгана Човича в Братиславу для «обсуждения посреднической миссии». Поскольку на эту встречу не был приглашен никто из представителей сараевской элиты, и.о .премьер-министра БиГ, бошняк Денис Звиздич заявил, что «Лайчак утратил доверие боснийской общественности и дискредитировал себя».

Также Мирослав Лайчак выступал против санкций в отношении России и конкретных российских политиков – таких, как Дмитрий Рогозин. При нем Словакия отказалась признавать независимость Косово и проголосовала против принятия сепаратистского анклава в Интерпол.