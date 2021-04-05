Красная угроза: Байден – «шпион СССР»

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Несколько десятилетий назад нынешний президент США ДЖО Байден был бы объявлен американскими консерваторами советским агентом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет доцент факультета права НИУ ВШЭ, глава Центра республиканских исследований Родион Белькович.

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По его словам, противостояние трампистам заставило американских демократов «оглашать в разбавленном виде лозунги ультралевых движений».

«Их кандидат – Джо Байден – это типаж политика, в отношении которого американские консерваторы 50-х годов XX века, нисколько не сомневаясь, выдвинули бы гипотезу о шпионаже в пользу СССР. В этом подозревали Эйзенхауэра, что уж говорить о президенте, открыто поддерживающем левую повестку: рост налогообложения, ограничение оборота оружия, продолжение политики позитивной дискриминации в отношении «угнетенных». Как и предрекали консерваторы 70 лет назад, «красная угроза» ныне исходит не от СССР — ее взрастили в Вашингтоне на средства налогоплательщиков», – резюмирует Белькович.