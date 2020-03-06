«Красно-синяя» коалиция в Молдове: призрак Януковича

06.03.2020, Кишинёв, Флориан Ставилэ

Главным событием прошедшей недели в Молдове стало начало переговоров о коалиции между Партией социалистов, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон, и Демократической партией, которая на протяжении последних лет являлась правящей партией страны.

Несмотря на то, что Демпартия, лишившаяся и власти, и своей главной опоры в качестве лидера, беглого олигарха Влада Плахотнюка, поддержала своими голосами миноритарное правительство под руководством Иона Кику, представители обеих партий категорически отрицали создание формальной коалиции друг с другом. Социалисты зарекомендовали себя в качестве силы, выступающей за сотрудничество с Россией и за православные ценности.

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Демократы, формально являющиеся центристской силой молдавского политического спектра, в течение последних лет отметились целой чередой антироссийских акций: здесь и высылка российских дипломатов, и антироссийские заявления молдавского парламента, и протаскивание осуждения России в Генассамблее ООН, и «закон о борьбе с российской пропагандой», и многое другое. Однако сейчас жизненные обстоятельства толкают обе партии в объятия друг к другу. В первую очередь, это связано с угрозой победы Майи Санду на предстоящих осенью президентских выборах.

Демократы в процессе переговоров проявляют настойчивость и щепетильность в идеологических вопросах. Если политическое соглашение ПСРМ с блоком АКУМ, заключённое в июне прошлого года, принципиально исключало любые упоминания о геополитических векторах и других спорных вопросах, то ДПМ настаивает на том, чтобы в тексте соглашения значился курс на европейскую интеграцию, а также приоритетное сотрудничество с Украиной и Румынией.

В качестве одного из главных требований ДПМ при распределении портфелей в новом правительстве – пост министра иностранных дел. При этом демократы, по крайней мере, на данном этапе, отказываются заявлять о поддержке Игоря Додона на президентских выборах, заявляя, что у ДПМ будет свой кандидат.

Отметим довольно заметную эволюцию в риторике Партии социалистов и главы государства. Если раньше Додон и социалисты принципиально не делили людей, сражавшихся по обе стороны приднестровского конфликта 1992 года, на «своих» и «чужих», то теперь, очевидно, от страха после акции «комбатантов», президент Молдовы в своём заявлении в ходе возложения цветов к могилам бойцов молдавской армии, погибших в Приднестровье, отметил: «Память о наших ветеранах войны, павших в боях на Днестре, всегда должна занимать почетное место в истории страны. Это долг руководства государства, но и долг тех, кто непосредственно прошел через те трудные времена, рядом с братьями по оружию».

То есть участникам карательной акции против мирного населения Приднестровья возданы такие же почести, как ветеранам Великой Отечественной войны!

Кроме того, Додон в ходе того же самого возложения цветов заявил, что «сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, российские войска также должны будут уйти с левого берега». По его мнению, после нахождения решения окончательного урегулирования российские миротворцы также покинут берега Днестра – их заменит миротворческая миссия ОБСЕ.

Таким образом, при создании новой коалиции, несмотря на то, что формально вся власть будет сконцентрирована в руках президента Игоря Додона и Партии социалистов, идеологическое наполнение новой конструкции власти будет осуществлять Демократическая партия.

Соглашаясь на подобную коалицию, представители ПСРМ утверждают, что пытаются избежать худшего сценария – создания под эгидой США однозначно антироссийской коалиции в составе ДПМ, блока АКУМ, группы Адриана Канду и партии «Шор».

Социалисты во главе с Додоном рассчитывают стабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов и создать устойчивую властную конструкцию ещё на три года вперёд – вплоть до новых парламентских выборов 2023 года.

Как ПСРМ, так и ДПМ не устраивают досрочные парламентские выборы. Социалисты, ввиду отсутствия ощутимых успехов у правительства Иона Кику и обилия конкурентов на левом фланге (коммунисты во главе с экс-президентом Ворониным, «Наша партия» во главе с мэром Бельц Ренато Усатым, «Гражданский конгресс» – левая «фабрика мысли», возглавляемая бывшим идеологом коммунистов Марком Ткачуком, партия Илана Шора), рискуют получить гораздо меньшее представительство в парламенте, чем сегодня, а о формировании собственного большинства и говорить не придётся.

У демократов, ввиду отсутствия былого админресурса и финансовой поддержки, ситуация ещё более критическая – они рискуют вообще не пройти в парламент.

И социалистов, и Демпартию связывает то, что это две партии государственников, которые, несмотря на разницу во внешнеполитических подходах, выступают за сохранение молдавской государственности и против присоединения к Румынии. Эти две партии надеются обрести опору в лице большинства населения страны, в первую очередь сельского, оставив за бортом «недовольных горожан». В конце концов, именно такой левоцентристский альянс в 2010 году продвигал Кремль в лице Сергея Нарышкина.

Однако рисков в создании такой коалиции гораздо больше. И социалисты, и демократы уже испытывают недовольство со стороны своих «ядерных» электоратов – то есть именно тех людей, которые были готовы следовать за своими партиями и в огонь, и в воду. У подобного альянса однозначно не будет поддержки нигде на Западе, несмотря на всю прозападную риторику. Вряд ли новый облик и новые союзники Партии социалистов и президента Додона найдут понимание и в Москве, несмотря на все заклинания о том, что «мы выбрали наименьшее зло».

На Додона и социалистов автоматически перейдёт весь антирейтинг Демократической партии, которую больше всего не любят в Кишинёве и других крупных городах республики, причём большинство, вне зависимости от языка и этноса. В преддверии президентских выборов это может обернуться настоящей катастрофой для нынешнего президента Молдовы.

Таким образом, перед нами классический вариант под названием «Янукович», до боли (в прямом и переносном смысле) знакомый бывшим и нынешним жителям соседней Украины. Янукович точно так же стремился расширить свою электоральную базу, смещаясь в сторону Европы, принимая в свою команду Порошенко, идя на конфронтацию с Россией и подавляя пророссийских активистов. Янукович точно так же стремился сохранить президентство любой ценой, но в итоге его с позором потерял. Янукович, даже в разгар майдана, точно так же боялся разозлить погромщиков и запрещал «Беркуту» применять силу.

Поэтому, вопреки всем оптимистическим прогнозам команды президента Молдовы, вырисовывается сценарий нового майдана после президентских выборов, а возможно, ещё до них. При этом Додон собственными руками ликвидирует базу своих сторонников, поверивших в него как в выразителя идеи единой пророссийской Молдавии, в которой восторжествовали бы ценности, общие для обоих берегов Днестра. Новая коалиция рискует стать одной большой «братской могилой».

Впрочем, ещё есть надежда на то, что Додон и его команда, исходя из здравого смысла, решатся на инициирование досрочных парламентских выборов.