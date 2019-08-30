Краснодар с Крымским мостом соединят скоростной трассой

30.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В настоящее время Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Об этом пишет московская деловая газета «Ведомсти», ссылаясь на источники в «Росавтодоре» и «Автодоре». Это же информацию подтвердили и в Минтрансе.

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«Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная – А-289 протяженностью 150 км – идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и город Темрюк. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет (около 36 000 автомобилей в сутки), и дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин. Летом движение почти останавливается из-за пробок», – отмечается в публикации.

Водители жалуются, что пробки возникают почти по всему маршруту, особенно в районе городов, а объекты дорожного сервиса (заправки и туалеты) – большая редкость на трассах.

Планируется, что новая дорога должна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара.

Всего предполагается построить 128 км новой дороги, которая, по сути, станет новым направлением трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 году.