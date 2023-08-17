Краснодарская заукраинка назвала матерей участников СВО «дурами» и «суками»

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Правоохранительные органы Краснодара завели уголовное дело на Елену Кукушкину, которая называла матерей и жен участников СВО «суками» и заявила, что она не «такая дура, детей туда отдавать».

Конфликт разгорелся из-за того, что женщины стали вязать маскировочные сети на спортивной площадке. Кукушкина попыталась прогнать активисток, потому что они якобы мешают детям играть.

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Видео перепалки, где Кукушкина называется оппоненток «дурами» и «суками» появилось с соцсетях и вызвало волну возмущения у краснодарцев. В свою очередь Кукушкина утверждала, будто бы в ответ ей угрожали, однако правоохранители отказали в проведении лингвистической экспертизы: эффект высказываний заукраинки очевиден.

Ее дочь Ольга Гаврина сейчас пытается защитить мать от уголовной ответственности и сама обвиняет неизвестных, звонящих якобы анонимно, в угрозах своей жизни.

Весь этот конфликт с упоением освещает либеральные СМИ-иноагенты, которые выставляют Кукушкину и Гаврину жертвами «z-патриотов».

По данным экс-ведущего киевского Антимайдана Юрия Кота, скандальная семейка приехала в Краснодар из Бахмута и хочет вернуться в Киев.

«Верх мазохизма и шизофрении — ехать туда, где ненавидишь всё и вся. Получать помощь и поддержку, каждый день ходить в магазин, где можно купить, что угодно и никто слова кривого не скажет, но при этом не забывать, что корона исключительности сильно жмёт уши, а виноваты в этом — русские. Скандалистка ещё и в администрации Краснодарского края работала», – написал Кот в своем блоге.