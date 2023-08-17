Краснодарская заукраинка назвала матерей участников СВО «дурами» и «суками»

Елена Острякова.  
17.08.2023 23:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Конфликт, Происшествия


Правоохранительные органы Краснодара завели уголовное дело на Елену Кукушкину, которая называла матерей и жен участников СВО «суками» и заявила, что она не «такая дура, детей туда отдавать».

Конфликт разгорелся из-за того, что женщины стали вязать маскировочные сети на спортивной площадке. Кукушкина попыталась прогнать активисток, потому что они якобы мешают детям играть.

Правоохранительные органы Краснодара завели уголовное дело на Елену Кукушкину, которая называла матерей и жен...

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Видео перепалки, где Кукушкина называется оппоненток «дурами» и «суками» появилось с соцсетях и вызвало волну возмущения у краснодарцев. В свою очередь Кукушкина утверждала, будто бы в ответ ей угрожали, однако правоохранители отказали в проведении лингвистической экспертизы: эффект высказываний заукраинки очевиден.

Ее дочь Ольга Гаврина сейчас пытается защитить мать от уголовной ответственности и сама обвиняет неизвестных, звонящих якобы анонимно, в угрозах своей жизни.

Весь этот конфликт с упоением освещает либеральные СМИ-иноагенты, которые выставляют Кукушкину и Гаврину жертвами «z-патриотов».

По данным экс-ведущего киевского Антимайдана Юрия Кота, скандальная семейка приехала в Краснодар из Бахмута и хочет вернуться в Киев.

«Верх мазохизма и шизофрении — ехать туда, где ненавидишь всё и вся. Получать помощь и поддержку, каждый день ходить в магазин, где можно купить, что угодно и никто слова кривого не скажет, но при этом не забывать, что корона исключительности сильно жмёт уши, а виноваты в этом — русские. Скандалистка ещё и в администрации Краснодарского края работала», – написал Кот в своем блоге.

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