Краснодарские власти шокировали Крым своим запретом – Константинов

29.10.2022  12:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Руководство Краснодарского края в одностороннем порядке приняло решение ограничить проезд грузовиков к паромной переправе через Керченский пролив.

Это стало полной неожиданностью для крымской стороны, сообщил в эфире телеканала «Миллет» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Краснодарского края в одностороннем порядке приняло решение ограничить проезд грузовиков к паромной переправе...

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«Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко находится на передовой в Керчи, не вылезает оттуда, и благодаря его личным усилиям, там хорошая координация – с крымской стороны особых вопросов по отправке машины нет, – подчеркнул Константинов. – У нас проблемы с Краснодарской стороны.

Особенно этот запрет проезда, который нас шокировал, потому что такие неожиданные документы появляются, конечно, не продумано. Это совершенно не в сторону Крыма».

По словам спикера, грузопоток со стороны Тамани идет, все необходимые грузы Крым получает, но все стало гораздо сложнее. Маршрут через Мариуполь только набирает обороты, к нему не привыкли водители.

«Пока желающих там немного, хотят паромом, чтобы это было быстро, – пояснил Константинов. –  Я сам поехал по той дороге, она хорошая, но кусок от Мариуполя до Таганрога ещё требует ремонта. Уже отрезок от Мелитополя до Джанкоя начали ремонтировать, до конца года его сделают. Мелитополь – Бердянск уже в работе. У нас получается полноценный переход.

Единственная сложность – это сам проход Чонгара, досмотр машин. Тут все нервничают, это понятно. Пока спецоперация нам это нужно потерпеть, запускать машину без досмотра – это плохо для Крыма. Мы являемся целью, и поэтому нам надо перестраховаться».

С 27 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил проезд к переправе грузовиков с товарами, не входящими в перечень первой необходимости. На такой шаг руководство края пошло после того, как на накопительных площадках и в отстойниках скопилось больше 1 тысячи грузовиков.

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