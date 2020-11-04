Красносельский: Будущее Приднестровья в составе России

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровье отмечает сегодня вместе с Россией День народного единства.

Об этом сообщает официальный сайт президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ Приднестровья не мыслит себя вне России, связан с ней тысячами неразрывных нитей. Воля приднестровцев к единению с Россией была закреплена в качестве безусловного приоритета внешней политики Приднестровской Молдавской Республики по результатам референдума 2006 года. В Приднестровье живут свыше 200 тысяч российских граждан. Глубоко убежден, что будущее Приднестровья – в составе Великой России», – говорится в обращении президента ПМР Вадима Красносельского.

Руководство республики возложило цветы на Мемориале славы к памятникам Екатерине Великой и генералиссимусу Суворову.

Общаясь с журналистами Красносельский обозначил главное отличие Приднестровья от Молдовы.

«Если говорить об уникальности приднестровского народного единства, секрет кроется в том, что у нас нет титульности. У нас ни одна нация или народность не возвышается над другой. У нас все равны. У нас равны все языки, все национальности, все религии. Это правильно. Это и есть основа сплоченности общества. Это и есть основа народного единства по сути своей. В Приднестровье именно так», – сказал Красносельский.