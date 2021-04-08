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08.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье
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Красносельский готов к встрече с Санду


Президент Приднестровья Вадим Красносельский не исключает скорую встречу с прозападным президентом Молдовы Майей Санду.

Об этом он заявил в эфире youtube-канала Sputnik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю встречу, я готов к этой встрече. Когда будет повестка, обязательно встретимся и обсудим. Это правильно», – сказал Красносельский.

Он не склонен оценивать Санду как политика, который ведет политику, направленную против Приднестровья.

«Еще рано судить о госпоже Санду и ее действиях, давать какие-то оценки по той причине, что госпоже Санду досталось то, что уже есть. Ей надо это все охватить взглядом, понять, выйти на площадку и говорить дальше. Вероятность очень большая желания решить проблемы. Если все будут делать, как говорят, мы достигнем прогресса», – сказал Красносельский.

Майя Санду постоянно требует вывода российских военных из Приднестровья, поддерживает запрет для жителей Приднестровья на пересечение границы с Украиной на приднестровских автономерах. Она не намерена встречаться с Красносельским и считает приднестровцев гражданами Молдовы.

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