Красносельский «не в восторге» от вооружения Молдовы, но «война есть война»

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский оправдывает массированные поставки натовских вооружений в Молдову близостью Украины, которая находится в вооруженном конфликте.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О том, что поступает в Молдову, мы конечно, прекрасно знаем. Но кругом война, вот в чем нюанс. В неё вовлечены многие государства: перманентно, прокси – по-разному можно назвать. Война есть война. И, естественно, приграничные государства думают о своей безопасности и в той или иной степени имеют право на вооружение», – сказал Красносельский.

По его словам, вызовом он сочтет, если Кишинев заявит о вступлении в НАТО.

«В Молдове конституционно закреплён статус нейтральности. Если, например, Молдова будет заявлять о выходе из этого статуса, то это уже будет вызов. А то, что где-то они там в Зону безопасности заходят, – ну у нас есть миротворческая миссия, у нас есть Объединённое контрольное командование, то есть механизмы миротворческой операции, которые должны фиксировать данные нарушения, работать над тем, чтобы дальше таких проявлений негативных не было. Надо, конечно, смотреть на все это с опаской. Я не в восторге от вооружения любого соседнего государства. Естественно», – сказал Красносельский.