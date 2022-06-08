Красносельский обещает оставаться благодарным России
Россия и ПМР являются главными гарантами мира на Днестре.
Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Непризнанное Приднестровье – стержень мира в этом региональном пространстве. Мы гарантируем мир, как бы странно это ни звучало. Люди, которые разбираются детально, со мною полностью согласятся. На территории Приднестровья проходит совместная миротворческая миссия. Она гарантирует мир и безопасность.
Кому-то выгодно расшатать, показать Россию только агрессором, а ни в коем случае не миротворцем. Как же так, Россия сохраняет мир. Это ж невыгодно, это наверное не подходит под какой-то информационный контент. Поэтому начинают провокационные действия совершать, обвиняя спецслужбы России. Чтобы сохранить миротворцев и защитить их, мы призываем молдавскую сторону к совместному расследованию терактов», – сказал Красносельский.
Он заверил, что Приднестровье никогда не отречется от России.
«РФ прекратила эту войну. Мы не должны быть благодарны России за это? Или мы должны в силу складывающейся ситуации отказаться от России, сказав, что она в чем-то не права? У нас не хватит совести так поступить. Это не правильно, не по-человечески», – убеждал Красносельский.
Спецоперацию на Украине он считает «трагедией, избежать которой, наверное, не было возможностей», и видит причину в неисполнении Киевом мирных договоренностей.
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