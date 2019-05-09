Красносельский объявил Трансдниестрию правопреемницей Молдавской ССР

09.05.2019, Москва, Елена Острякова

Власти Приднестровской молдавской республики пошли на компромисс в вопросе названия своей страны. Они отвергли как неприемлемое принятое на Западе название Транснистрия, но согласились на Трансдниестрию. Компромисс был достигнут на переговорах с Молдовой о сертификации приднестровских дипломов при участии западных посредников.

Об этом в эфире приднестровского телеканала ТСВ рассказал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

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«Транснистрия — исключительно румынское оккупационное название, она включала не только Приднестровье, но и весь юг Украины. Под этой вывеской здесь проходили массовые расстрелы и холокост. Под этой вывеской уничтожено от 300 до 600 тысяч евреев. Поэтому я сказал своим западным коллегам: никогда не обращайтесь к нам как к Транснистрии», – объяснил Красносельский.

Он также заявил, что именно Приднестровье является правопреемником Молдавской ССР.

«Их присоединили к нам в результате пакта Молотова-Рибентропа. Данное положение просуществовало до 23 июня 1990 года, когда парламент Молдовы заявил о незаконности создания Молдавской ССР. Фактически они вышли из МССР и оставили нас одних. Юридически и фактически это и есть признание приднестровской государственности. Мы не выходили из состава Молдавии. Если вся Европа объявила ничтожными последствия пакта Молотова-Рибентропа, так почему до сих пор они проецируются на Приднестровье?», – сказал Красносельский.