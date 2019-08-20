20.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье
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Красносельский отказался ликвидировать границу с Молдовой

Приднестровье не будет выполнять требования Молдавии о снятии КПП на границе двух государств.

Об этом российской «Независимой газете» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это государственная граница Приднестровской Молдавской республики, и она не снимается», – сказал Красносельский.

Так он отреагировал на предложение президента Молдавии Игоря Додона обсудить вопрос снятия КПП осенью.

Додон также отметил, что в следующем году можно будет говорить об окончательном политическом урегулировании приднестровской проблемы.

Тираспольский лидер ответил, что об объединении с Молдавией говорить не намерен, и подтвердил курс Приднестровья на независимость.

«Приднестровье руководствуется референдумом от 2006 года, на котором более 90% местных жителей проголосовали за независимость от Молдавии с перспективой дальнейшей интеграции с Россией.

Наша позиция не меняется. И зависит она от воли народа Приднестровья.

Если когда-нибудь потребуется уточнить позицию, мы проведем референдум. И отношения с Москвой у нас такие же, как и прежде, ничего не изменилось», – заключил Красносельский.

Напомним, в июле молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) заявила о намерении закрыть автомобильное движение в приднестровский город Бендеры.

Как пояснил тогда глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков, речь идет всего лишь о введении двух дополнительных полос на въезде в Приднестровье в районе Бендер.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев полагает, что Молдавия стремится разрушить миротворческий процесс на Днестре.

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