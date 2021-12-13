Красносельский переизбран в Приднестровье. Радикалы в Кишинёве призывают к арестам и блокаде

Центральная избирательная комиссия Приднестровья подвела итоги президентских выборов, состоявшихся в самоопределившейся республике 12 декабря. В голосовании приняли участие более 143 тысяч избирателей, или 35,2% граждан ПМР, имевших право голоса.

Безоговорочную победу на выборах одержал действующий президент Приднестровья Вадим Красносельский. За него отдали свои голоса 79,4% избирателей. За его единственного соперника Сергея Пынзаря проголосовали 11,8%. Ещё 8,8% бюллетеней для голосования были признаны недействительными.

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В победе Вадима Красносельского мало кто сомневался ещё в начале избирательной кампании. И дело не в том, что корпорация «Шериф», как утверждают недоброжелатели Приднестровья, установила монополию на все органы власти и средства массовой информации. Большинство населения республики довольно деятельностью Красносельского на посту президента ПМР. Это порядок и чистота на улицах приднестровских городов и сёл, бросающаяся в глаза на уровне Кишинёва. Это отремонтированные подъезды за счёт властей. Это работающие школы и детские сады, которых не касается «костлявая рука оптимизации». Это низкие тарифы на коммунальные услуги, в отличие от Молдовы. Это постоянная, по мере сил, помощь пенсионерам и малоимущим слоям населения. Наконец, это стабильный геополитический вектор: ориентация на Россию и русский мир, который разделяет подавляющее большинство населения пока не признанной республики.

С другой стороны, следует отметить достаточно низкую явку на выборах (порог явки на приднестровских выборах был полностью упразднён в 2018 году) и большое число испорченных бюллетеней – более 8%, ненамного меньше, чем количество голосов за единственного конкурента Красносельского, Сергея Пынзаря. Таким образом, протестный электорат в непризнанной Приднестровской Республике составляет около 20% населения. Это достаточно существенное число, и его недоброжелатели будут использовать для расшатывания власти в республике.

В первую очередь, речь идёт о сторонниках беглого экс-президента Евгения Шевчука и трёх незарегистрированных кандидатах: имеются в виду лидер Компартии Олег Хоржан (отбывающий тюремное заключение за пьяный дебош в отделении милиции), оппозиционный политолог Анатолий Дирун и бизнес-консультант Николай Малышев, активно связанный с западными грантовыми структурами. Не вызывает сомнения, что в ближайшем будущем эти люди станут частыми гостями молдавских телеканалов, связанных с действующей прозападной властью, где будут обличать «тоталитарный режим, установленный в Приднестровье фирмой «Шериф» и её ставленником Красносельским».

Впрочем, подобные заявления способны только вызвать неприязнь у большинства населения Приднестровья, и ещё больше усилить поддержку действующей власти. Дополнительным фактором, рассердившим приднестровцев, стало демонстративное задержание и депортация группы гостей из России, следовавших в Приднестровье с целью наблюдения за ходом голосования. Поразительно быстро команда Санду, пришедшая к власти на фоне критики олигархического режима Плахотнюка, освоила самые одиозные практики беглого «теневого правителя».

Таким образом, Приднестровье в силу геополитического положения остаётся фактически в заложниках у двух антироссийских режимов в Киеве и Кишинёве. Можно ожидать, что давление на самоопределившуюся республику ещё больше усилится.

При этом возможна полная блокада президента Вадима Красносельского и других руководителей республики, в том числе их недопуск на территорию, контролируемую властями Молдовы. Более того, отдельные горячие головы, вроде русофобствующего политолога Виталия Андриевского, предлагают вообще запретить доступ иностранцев на «территорию, не контролируемую властями Молдовы». Также возможны возбуждения уголовных дел по обвинению в «сепаратизме»: подобная статья присутствует в уголовном кодексе Молдовы. Вероятность подобных действий кишинёвских правителей высока как никогда.

А ведь на территории Приднестровья проживают порядка 200 тысяч граждан России, которые могут оказаться в ситуации тотальной блокады. Об этом Москве нужно помнить, выстраивая свои отношения с нынешним руководством Молдовы.

К слову, экс-президент Молдовы Игорь Додон одним из первых поздравил Красносельского с победой.

«Процесс приднестровского урегулирования — приоритетный вопрос национального значения, от которого зависит будущее молдавской государственности, и у нас на левом берегу Днестра нет других партнёров по переговорам, кроме фактического руководства региона», – говорится в поздравлении Додона.

Как видно, и предшественник Санду настаивает, что ПМР является частью молдавского государства (хотя на референдуме население республики голосовало за самостоятельность и последующее воссоединение с РФ). Ранее Додон неоднократно высказывался против перспективы самостоятельного существования Приднестровья, требуя его возвращения в единое политическое пространство с Кишиневом. Отличием было лишь то, что при Додоне молдавские власти старались манить Тирасполь больше «пряниками», а при Санду, похоже, делают ставку исключительно на «кнут».