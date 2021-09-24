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24.09.2021 19:33 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Русская Весна
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Красносельский: ПМР полностью готова к слиянию с РФ – дело за Москвой

Президент Приднестровья Вадим Красносельский официально обратится к России с просьбой о признании республики только...

Президент Приднестровья Вадим Красносельский официально обратится к России с просьбой о признании республики только после согласия Москвы на объединение в ходе двусторонних консультаций.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, я же не популист и не просто так должен призывать нас признать. Это серьезный вопрос. Даже обращение – это уже серьезный шаг. Поэтому все эти серьезные вопросы я вначале буду обсуждать, а потом заявлять. Если ситуация сложится, то, конечно, да», – сказал Красносельский.

Он напомнил, что его предшественники на посту президента Приднестровья уже обращались к России с просьбой о признании, однако его не последовало.

«Прошел референдум в 2006 году, и 97% на референдуме граждан выступили за вхождение в Российскую Федерацию. Но это, опять же, политическая составляющая. К признанию надо быть готовым. Вот мы готовы к признанию: мы государство со всеми ветвями власти, со своей валютой, со своей экономикой, со своими финансами. А вопрос признания – вопрос технический. Вопрос, в принципе-то, не в нас», – сказал Красносельский.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил «ПолитНавигатору», что Россия воздерживается от признания Приднестровья, чтобы не допустить слияния Молдовы с Румынией.

Красносельский неоднократно напоминал о том, что ПМР была образована только после того, как в июне 1990 года молдавский парламент принял декларацию о выходе из СССР и признании ничтожным пакта Молотова-Риббентропа.

Красноселский указывал, что Молдавская ССР была создана на основании пакта Молотова-Риббентропа путем присоединения правобережной Молдавии к Молдавской АССР. В этих нюансах он видит основание для международного признания Приднестровья.

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