Красные ковровые дорожки плохо влияют на чиновников – Гордон

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Ошибочные решения нынешней киевской власти, которые привели к кризису в стране, якобы вызваны советской атмосферой зданий, в которых работают украинские политики.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне многие чиновники и высокопоставленные лица говорили, что зданиях построенного под нужды НКВД Кабмина и администрации президента, в которой, кстати, в своё время фашисты заседали, сама атмосфера советского совка: красные ковровые дорожки, люстры с бронзовыми вензелями, мраморные лестницы – они побуждают людей принимать неправильные решения», – заявил Гордон.

По его мнению, Киев должен отдать нынешние правительственные здания кому-нибудь, а для политиков построить дешёвые стеклянные многоэтажки.

«И знаете, кто нашёл выход из этой ситуации? Саакашвили. Когда он был президентом Грузии, он меня пригласил в свой новый дворец, построенный точно так же, как строят в США – просто, без излишеств. Минимализм, демократично. Кабинет у него красивый, большой, но без всяких наворотов и золота. И там хочется думать о каких-то действительно передовых для страны решениях. Эти заведения надо отдать под какие-то другие организациям, и построить стеклянные здания – это быстро и со вкусом», – предложил Гордон.