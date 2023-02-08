«Красные линии давно перейдены»: посол России жестко прошелся по властям Германии

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Практика показала, что заверения официального Берлина ничего не стоят на деле.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России Германии Сергей Нечаев, отвечая на вопрос, может ли Германия начать поставки на Украину боевой авиации.

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«Предсказывать шаги Берлина в деле накачивания киевского режима вооружениями — дело неблагодарное. Военная помощь Германии Украине, как мы помним, начиналась с защитных касок. За ними последовали боеприпасы, ПЗРК, ПТРК . Затем очередь дошла до гаубиц, ЗСУ, РСЗО и современных систем ПВО. Теперь в ход пошло наступательное оружие — тяжелые боевые танки Leopard 1 и Leopard 2», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, «если изначально для Берлина и существовали какие-то внутренние «красные линии», то их давно перешли», начиная с отказа от политики, десятилетиями предусматривавшей запрет на поставки (ПВН) продукции военного назначения в зоны вооруженных конфликтов.

«Да, сегодня канцлер ФРГ публично заявляет, что вопрос об истребителях на повестке дня не стоит. Хочется надеяться, что так и будет. Но примерно то же самое мы уже слышали применительно к тяжелым танкам. При этом постоянно звучит оговорка, что, во-первых, все шаги Берлина в сфере поставок ПВН предпринимаются по согласованию с союзниками, а во-вторых, в зависимости от развития ситуации «на земле». Так что не стоит торопиться выбивать в камне обещания германского кабмина», – говорит посол.

Он убежден, что между заявлениями канцлера Шольца о нежелании эскалации с Россией и поставками в зону конфликта огромного количества современных вооружений есть определенное противоречие.

«Что касается европейской безопасности, то сегодняшние установки германского официоза, декларируемые публично, это «безопасность не с Россией, а от нее». Тем не менее от контактов мы не отказываемся. Считаем, что диалог должен быть «всепогодным». Другое дело, что пока эти контакты используются Западом исключительно для попыток продавливания собственной линии. Не видим, чтобы кто-то собирался учитывать наши аргументы», – резюмировал Нечаев.