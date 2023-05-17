Красный Крест рассказал, где его сотрудники прячутся от украинских обстрелов в Донецке

Олег Кравцов.  
17.05.2023 08:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 589
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Из-за обстрелов Донецка подвалы стали единственным безопасным местом в столице ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь азербайджанец Ихтияр Асланов, отвечая на вопрос, как он оценивает гуманитарную ситуацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из-за обстрелов Донецка подвалы стали единственным безопасным местом в столице ДНР. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ситуация напряженная по всей линии соприкосновения. Нельзя сказать, в каком регионе сложнее. Боевые действия активны по обе стороны, часть населения уже покинула свои дома, но некоторые остались. Происходящее оказывает сильное влияние на жизнь мирных людей по обе стороны конфликта.

Мои коллеги, которые работают на этих территориях — в Луганске и особенно в Донецке, чувствуют это на себе. Им приходится самим укрываться в подвалах, потому что это единственное безопасное место. Разрушается инфраструктура, которая обеспечивает базовые потребности населения: люди остаются без воды и электричества на долгие сроки», – сказал представитель МКК в интервью «Известиям».

Еще одной гуманитарной проблемой он называет разрушение домов и частной собственности местных.

«Люди теряют рабочие места и свой доход, при этом у них нет доступа не только к медицинским услугам, но и к продовольствию. И в этом направлении наши коллеги из Международного комитета Красного Креста совместно с местными властями стараются оценить ситуацию и помочь тем, кто в этом нуждается.

К сожалению, мы оказываем поддержку не всем, потому что линия соприкосновения очень длинная, она проходит через четыре региона. Но сейчас мы ведем диалог с властями с обеих сторон, чтобы иметь доступ к затрудненным местам, где гражданские люди нуждаются в гуманитарной помощи», – добавил Асланов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть