Красный Крест рассказал, где его сотрудники прячутся от украинских обстрелов в Донецке

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Из-за обстрелов Донецка подвалы стали единственным безопасным местом в столице ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь азербайджанец Ихтияр Асланов, отвечая на вопрос, как он оценивает гуманитарную ситуацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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«Ситуация напряженная по всей линии соприкосновения. Нельзя сказать, в каком регионе сложнее. Боевые действия активны по обе стороны, часть населения уже покинула свои дома, но некоторые остались. Происходящее оказывает сильное влияние на жизнь мирных людей по обе стороны конфликта. Мои коллеги, которые работают на этих территориях — в Луганске и особенно в Донецке, чувствуют это на себе. Им приходится самим укрываться в подвалах, потому что это единственное безопасное место. Разрушается инфраструктура, которая обеспечивает базовые потребности населения: люди остаются без воды и электричества на долгие сроки», – сказал представитель МКК в интервью «Известиям».

Еще одной гуманитарной проблемой он называет разрушение домов и частной собственности местных.

«Люди теряют рабочие места и свой доход, при этом у них нет доступа не только к медицинским услугам, но и к продовольствию. И в этом направлении наши коллеги из Международного комитета Красного Креста совместно с местными властями стараются оценить ситуацию и помочь тем, кто в этом нуждается. К сожалению, мы оказываем поддержку не всем, потому что линия соприкосновения очень длинная, она проходит через четыре региона. Но сейчас мы ведем диалог с властями с обеих сторон, чтобы иметь доступ к затрудненным местам, где гражданские люди нуждаются в гуманитарной помощи», – добавил Асланов.