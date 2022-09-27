Красный Лиман: ситуация ухудшается. Осталась последняя безопасная дорога
Продолжает ухудшаться оперативная обстановка для группировки союзных сил, обороняющих Красный Лиман.
Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из последней сводки, подготовленной военно-аналитическим каналом «Рыбарь».
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«Союзные силы отражают атаки на Лиман со стороны Озерного и Щурово. Рота ВСУ закрепилась в селе Новое. С плацдарма у Редкодуба – Нового части ВСУ пытаются развить успех в направлении села Зеленая Долина и реки Жеребец с целью окружить Лиманскую группу войск с севера и выйти в тыл войскам обороняющим город Лиман.
На западном фланге подразделение армейского резерва БАРС-13 успешно отразило все атаки противника на Новоселовку, Дробышево и Шандриголово», – отмечается в публикации.
При этом указывается, что восточнее Красного Лимана подразделения ВСУ навели несколько понтонных переправ между Кривой Лукой и Белогоровкой, создали плацдарм на северном берегу Северского Донца, перебросили на плацдарм технику и начали подготовку к активному наступлению на позиции союзных сил на данном участке.
«Мобильные разведывательные группы противника на легкой бронированной технике провели разведку боем позиций ВС РФ в Ямполе, Торском. Дорога Кременная — Лиман простреливается и небезопасна.
Последний безопасный путь снабжения Лиманской группы войск проходит по дороге Сватово – Макеевка – Терны – Лиман. Трасса находится под угрозой блокирования ВСУ как с запада со стороны Нового, так и с юга со стороны Северского Донца», – описывает ситуацию Рыбарь.
Если сравнить две карты, подготовленные аналитиками канала с разницей в сутки, можно увидеть явное ухудшение обстановки для нашей группировки, которой угрожает реальное окружение.
Обстановка на 13.00 26.09.2022.
Обстановка на 13.00 27.09.2022.
Плохие новости также сообщает военкор Анна Долгарева:
«По Лиманскому участку [командир отряда «Барс-13»] Фомич пишет: «Всё не очень хорошо. Но Дробышево ещё удерживаем».
— Утро началось не с кофе. ВСУ захватили Шандриголово, в 5 километрах севернее Дробышево, пытаясь взять его в кольцо. По позициям в самом Дробышево: с 8.30 ВСУ дважды обстреливали наши позиции вертолетами, кроют тяжёлым, готовятся к атаке…»
В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский обращает внимание, что обе стороны задействовали все возможные силы в боях за Красный Лиман.
«Сейчас всё внимание приковано к событиям, которые развиваются вокруг Красного Лимана, потому что и с нашего направления, с нашей стороны, и со стороны противника все ресурсы были переброшены туда. И то, что предполагалось для нанесения удара на нашем направлении, на угледарском уточню, донецкого участка фронта. Всё сейчас воюет под Красным Лиманом в попытках взять Красный Лиман», – сказал он в эфире ток-шоу «60 минут».
«Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем в частности под Красным Лиманом становится понятным, что противник нуждается в пополнении. И те переброски ресурсов, которые он осуществляет они этому прямое подтверждение», – добавил Ходаковский.
Стоит заметить, что возможное падение Красного Лимана очень усложнит ситуацию для союзных сил, поскольку этот населенный пункт фактически является воротами в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию.
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