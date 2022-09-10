Красный Лиман удалось удержать под контролем русских войск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Красный Лиман на севере ДНР находится под контролем русских войск вопреки фейкам украинских СМИ. Однако ситуация является тяжёлой.

Об этом в видеообращении заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ситуация в Красном Лимане остаётся достаточно тяжёлой, как и в ряде других городов на севере республики, тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, с экстренными службами, да и с нашими подразделениями. Информации гораздо больше, но смогу я её озвучить немного позже, потому что на данном этапе она может пойти во вред, по крайней мере, нашим подразделениям», – заявил Пушилин.

Журналисты «Ридовки» публикуют кадры из Красного Лимана – по всей дороге к нему сохранились блокпосты, проезжают кареты скорой помощи, «что говорит об идущих боях за Красный Лиман, но не в самом городе». При этом в тех местах, где ведётся сьёмка, не слышно даже звуков стрельбы.

Военкор канала Кирилл Имашев рассказал, что, по словам бойцов, город удержали мобилизованные ЛНР, Росгвардейцы и «БАРС».

«Сегодня на участке работала авиация и вертолеты, поступает подкрепление. Вышесказанное иллюстрирует, что Красный Лиман не собирается сдаваться, но активно штурмуется врагами», – говорится в описании к сюжету.