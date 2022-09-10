Красный Лиман удалось удержать под контролем русских войск
Красный Лиман на севере ДНР находится под контролем русских войск вопреки фейкам украинских СМИ. Однако ситуация является тяжёлой.
Об этом в видеообращении заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация в Красном Лимане остаётся достаточно тяжёлой, как и в ряде других городов на севере республики, тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, с экстренными службами, да и с нашими подразделениями. Информации гораздо больше, но смогу я её озвучить немного позже, потому что на данном этапе она может пойти во вред, по крайней мере, нашим подразделениям», – заявил Пушилин.
Журналисты «Ридовки» публикуют кадры из Красного Лимана – по всей дороге к нему сохранились блокпосты, проезжают кареты скорой помощи, «что говорит об идущих боях за Красный Лиман, но не в самом городе». При этом в тех местах, где ведётся сьёмка, не слышно даже звуков стрельбы.
Военкор канала Кирилл Имашев рассказал, что, по словам бойцов, город удержали мобилизованные ЛНР, Росгвардейцы и «БАРС».
«Сегодня на участке работала авиация и вертолеты, поступает подкрепление. Вышесказанное иллюстрирует, что Красный Лиман не собирается сдаваться, но активно штурмуется врагами», – говорится в описании к сюжету.
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