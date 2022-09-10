Красный Лиман удалось удержать под контролем русских войск

10.09.2022  17:55 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров: 2628
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Красный Лиман на севере ДНР находится под контролем русских войск вопреки фейкам украинских СМИ. Однако ситуация является тяжёлой.

Об этом в видеообращении заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Ситуация в Красном Лимане остаётся достаточно тяжёлой, как и в ряде других городов на севере республики, тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, с экстренными службами, да и с нашими подразделениями. Информации гораздо больше, но смогу я её озвучить немного позже, потому что на данном этапе она может пойти во вред, по крайней мере, нашим подразделениям», – заявил Пушилин.

Журналисты «Ридовки» публикуют кадры из Красного Лимана – по всей дороге к нему сохранились блокпосты, проезжают кареты скорой помощи, «что говорит об идущих боях за Красный Лиман, но не в самом городе». При этом в тех местах, где ведётся сьёмка, не слышно даже звуков стрельбы.

Военкор канала Кирилл Имашев рассказал, что, по словам бойцов, город удержали мобилизованные ЛНР, Росгвардейцы и «БАРС».

«Сегодня на участке работала авиация и вертолеты, поступает подкрепление. Вышесказанное иллюстрирует, что Красный Лиман не собирается сдаваться, но активно штурмуется врагами», – говорится в описании к сюжету.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть