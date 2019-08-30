Кравчук: Ахметов – сознательный украинец

30.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный выходец из Донбасса украинский олигарх Ринат Ахметов категорически заявляет, что донецкая земля – это территория Украины.

Свою позицию он постоянно озвучивает с самого начала войны на востоке страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в эфире ток-шоу «Право на власть» первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что недавно Ахметов уверенно подтвердил свой тезис.

По мнению Кравчука, сознательным украинцам давно пора принять Ахметова в свои ряды и перестать обвинять его в недостаточном патриотизме.

«Недавно я услышал фразу Рината Ахметова – ему там приписывают что-то, а он сказал так: «Что бы ни было на Донбассе, Донбасс – это Украина».

Для меня это все. Он это сказал, потому я поддерживаю», – заявил Кравчук.

«Он всегда это говорит, с 14-го года», – уточнила журналистка Соня Кошкина.