Кравчук анонсировал свержение Лукашенко усилиями Украины и Запада

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял свою человечность и превратился в диктатора – белорусам не стоит верить власти и ждать перемен к лучшему. Чтобы помочь местным майдановцам, Запад и Украина должны усилить давление одновременно на Белоруссию, и на Россию.

К такому выводу в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» пришел первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я, хорошо зная, диктаторско-административный стиль работы господина Лукашенко, его воспитание на принципах тоталитарности, а не демократии, свободы, международных норм и принципов, не ожидал такого нечеловеческого отношения к своим гражданам, белорусам, белоруса, воспитанного в Белоруссии, живущего в Белоруссии. Я просто не могу понять этого, но факт есть факт.

Я думаю, что в данном случае, Лукашенко, будучи 25 лет у власти, превратился в саму власть, человеческого в нем фактически не осталось», – заявил Кравчук и подчеркнул, что ситуация в Белоруссии не изменится до тех пор, пока Россия противодействует Беломайдану.

«Я думаю, тут может сработать только одно, чего нельзя ожидать – чтобы Россия официально заявила и отказалась от всякой помощи Лукашенко, потому что он пошел путем не демократического развития. Но этого, на мой взгляд, не произойдет, Путин будет его поддерживать, поэтому только общие усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе и Украины, на что он очень негативно реагирует и болезненно даже, часто разрешает себе выпады против Украины… Надо только общие усилия. Я имею в виду – давление на Россию должно быть параллельно с давлением на Белоруссию. Как и Украина – давление на Россию может в этом плане помочь и Украине остановить войну на Донбассе, и строить мирную жизнь во всех регионах Украины».

При этом, Кравчук призвал население соседней республики не верить власти, которая, по его мнению, предала народ:

«То, что происходит сегодня, – трагедия в Белоруссии. Я не хочу, чтобы она закончилась большим кровопролитием. Я прошу по-человечески белорусов – послушайте себя, послушайте голос разума, но не верьте власти. Власти верить уже нельзя, власть вас предала. Власть Белоруссии, которую вы избрали, которой вы доверяли, она вас предала во имя своих корыстных эгоистических, диктаторских целей».