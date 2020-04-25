25.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Грузия, Политика, Украина
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Кравчук бросился на защиту Саакашвили от Грузии




Михаил Саакашвили не совершал никаких преступлений, и Грузия не имеет права как-либо оценивать решение о его назначении на Украине.

Об этом эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у грузин есть какие-то факты, что во время президентства Саакашвили в Грузии он совершал преступления, это должно быть опубликовано. И не просто заявлением министра. Это должно быть опубликовано через исследование правоохранительной системы Грузии, которая опиралась на конкретные факты и конкретные доказательства.

Такая оценка действий украинской власти не входит в компетенцию грузинских чиновников. Думаю, нужно соответствующее заявление сначала, в котором показать, почему Украина действует так, ей позволяет ее суверенное право, а не так, как хочет другая страна. Мы не можем – то у нас внешнее управление, то в наши дела вмешиваются то Россия, то Польша, теперь вдруг – Грузия.

Думаю, тут Украина должна занять твердую позицию, руководствуясь международными нормами, – Украина это суверенная страна, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, руководствуясь законом и Конституцией Украины», – сказал Леонид Кравчук.

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