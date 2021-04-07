Кравчук доболтался и может покинуть ТКГ

07.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Требование главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука перенести Минские переговоры в другую страну не обосновано, и сам Кравчук не имеет полномочий заявлять такое.

Об в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам госбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, Кравчук загнал себя в угол, поклявшись выйти из ТКГ, если Минск останется переговорной площадкой по Донбассу.

«Мне кажется, Кравчук просто заполняет свой ежедневный рабочий график и нашел очередную тему. Ему никто не давал поручения обсуждать это или выбирать страну или город, куда приедут. Я должен согласиться с другими, не только с российскими представителями, а есть представители и других стран, в том числе ОБСЕ – в Минске ни разу не было ни у одного человека, представителя ТКГ, нареканий на организацию мероприятия, на обеспечение мероприятия, на охранные меры и т.д.

Если исходить из того высказывания, Белоруссия «под каблуком России» – с самого начала. Когда был первый раунд 31 июля 2014 года, она была так же близка к России, как и сегодня. Может даже сегодня она дальше от России.

Господин Кравчук не имеет полномочий заниматься раскидыванием лозунгов – один эксперт так сказал, другой – так. Он – не эксперт. Он руководитель ТКГ. Он не имеет права что-то там себе мечтать, какую-то фантастику», – сказал Василий Вовк.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что переговоры уже нельзя проводить в Минске, поскольку Белоруссия – не демократическая страна, а ее глава плохо отзывается об Украине.

«Это должна быть демократическая страна. Ни в коем случае – не Беларусь… Мы никогда не согласимся на Минск. Никогда, по крайней мере, если ставится вопрос «или Минск или не Минск, как вы, Леонид Макарович, думаете?». Если Минск – я сразу заявление на второй день или в тот же день: прошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду. Это уже решено», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».