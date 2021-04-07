Подпишись на рассылку
07.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Идиотизм, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Кравчук доболтался и может покинуть ТКГ

Новости Украины

Требование главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука перенести Минские переговоры в другую страну не обосновано, и сам Кравчук не имеет полномочий заявлять такое.

Об в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам госбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Между тем, Кравчук загнал себя в угол, поклявшись выйти из ТКГ, если Минск останется переговорной площадкой по Донбассу.

«Мне кажется, Кравчук просто заполняет свой ежедневный рабочий график и нашел очередную тему. Ему никто не давал поручения обсуждать это или выбирать страну или город, куда приедут. Я должен согласиться с другими, не только с российскими представителями, а есть представители и других стран, в том числе ОБСЕ – в Минске ни разу не было ни у одного человека, представителя ТКГ, нареканий на организацию мероприятия, на обеспечение мероприятия, на охранные меры и т.д.

Если исходить из того высказывания, Белоруссия «под каблуком России» – с самого начала. Когда был первый раунд 31 июля 2014 года, она была так же близка к России, как и сегодня. Может даже сегодня она дальше от России.

Господин Кравчук не имеет полномочий заниматься раскидыванием лозунгов – один эксперт так сказал, другой – так. Он – не эксперт. Он руководитель ТКГ. Он не имеет права что-то там себе мечтать, какую-то фантастику», – сказал Василий Вовк.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что переговоры уже нельзя проводить в Минске, поскольку Белоруссия – не демократическая страна, а ее глава плохо отзывается об Украине.


«Это должна быть демократическая страна. Ни в коем случае – не Беларусь… Мы никогда не согласимся на Минск. Никогда, по крайней мере, если ставится вопрос «или Минск или не Минск, как вы, Леонид Макарович, думаете?». Если Минск – я сразу заявление на второй день или в тот же день: прошу уволить меня с этой должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду. Это уже решено», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть