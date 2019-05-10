Кравчук: Донбасс вернется, но таким как раньше уже не будет

10.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Рассчитывая на возвращение неподконтрольной части Донбасса в состав Украины, не стоит обманываться, что вернувшийся регион будет таким же, каким он был до 2014 года.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выражения «Донбасс никогда не вернётся на Украину» я никогда не говорил и не скажу. Я говорил, что – в таком состоянии, как было раньше до лишения влияния украинской власти и украинских законов, украинского порядка на Донбасс и жизни на Донбассе по новым правилам. У меня там много друзей, я читаю книжки, по которым учатся школьники Донбасса, газеты читаю – это уже совсем другая страна, они совсем по-другому воспитываются. Я говорил, что надеяться, что можно сделать Донбасс таким, каким он был до этого, будет просто невозможно. Потому надо думать, каким способом, какую форму правления нужно установить на Донбассе. Я слушаю Медведчука, он говорит об автономизации отдельного региона», – заявил Кравчук.

«Мы уже Крым автономизировали в своё время», – не удержался телеведущий Роман Срыпин.

«Я говорю, что было много примеров, когда такая форма, неозвученная или необёрнутая в идеологическое определение, может привести к сложным последствиям. Идеологии нет, есть просто политико-правовой аспект, возможно ли это сделать? А какие последствия? Возникает вопрос: конституция будет какая, в рамках украинской Конституции? Законы будут какие, выборы будут какие, власть будет какая, образование будет какое? То есть, на эти вопросы ответов нет. Без таких вопросов ставить вопрос автономизации –это не процесс права. Но я подчёркивал и подчёркиваю, нужно начинать диалог, нужно искать выход», – добавил первый президент Украины.