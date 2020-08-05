05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Кравчук: Главное требование России по Донбассу выполняться не будет


Украина не пойдёт на закрепление в Конституции особых прав ЛДНР в случае их возвращения под контроль Киева.

Об этом по видеосвязи в эфире телеканала «112» заявил новый представитель украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кравчук заявил, что считает права Донецка и Луганска «временным вопросом».

«Пока что я не думаю, что нам в Конституцию нужно дописывать Минские соглашения. Конституция – это вопрос основного закона, в котором обозначены все политические, социальные, экономические, национально-культурные и так далее шаги. И нельзя в Конституцию вносить временные вопросы, какими бы важными они ни были.

Есть стратегические вопросы, а вопросы относительно Донбасса или минской Трёхсторонней группы, или договорённостей, которые принимаются в Минске – это вопросы нашей повседневной политической, экономической и социальной работы. Они должны быть на повестке каждый день, а не записываться в Конституцию», – заявил Кравчук.


«Поверьте, я давно работал в консультативных комиссиях, и записать в Конституцию совсем не означает, что оно само по себе будет выполняться. Главное – каждый день, каждый час делать шаги в том направлении, которое уже определено, а оно обозначено политикой государства в целом, и в данном случае работа нашей делегации будет опираться на эти основы – на Закон, на Конституцию, на решения Верховной рады, решения президента, договорённости или трёхсторонней, или, скажем, Нормандского формата, или берлинской встречи, или парижской. Это уже вопрос применения конкретных механизмов для конкретного дела», – разглагольствовал престарелый экс-президент.

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